Durante su conferencia matutina, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, mostró su respaldo a la nueva Ley General de Aguas Nacionales, que mantiene como eje central que el agua es un bien de la nación y un derecho humano, tal como lo establece la Constitución.

Marina del Pilar aseguró que esta iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca terminar con prácticas de acaparamiento y desigualdad en el acceso al recurso hídrico.

“Apoyamos plenamente a la presidenta Claudia Sheinbaum por impulsar esta nueva Ley General de Aguas Nacionales, la cual parte de que el agua es un derecho humano, frena el acaparamiento de este recurso y evita que unos pocos concentren dicho recurso” Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California

Marina del Pilar Ávila aclara dudas sobre la reforma hídrica

Durante su mensaje, Marina del Pilar Ávila aclaró que la reforma no prohíbe heredar propiedades con concesiones, tampoco impide la venta de terrenos con títulos vigentes ni contempla revocaciones automáticas.

Además, señaló que los pequeños productores no serán criminalizados y que la norma respeta los derechos históricos de pueblos indígenas y sistemas comunitarios tradicionales.

Por otra parte, Ávila Olmeda aseguró que la elaboración de la nueva Ley se construyó mediante mesas de diálogo con productores, autoridades y usuarios del agua, donde se recogieron opiniones y se corrigieron interpretaciones equivocadas.

Marina del Pilar reiteró que los sectores agrícola y ganadero seguirán contando con acompañamiento y orientación para la implementación de los cambios, especialmente en regiones como Ensenada, Maneadero y San Quintín.

Baja California impulsa el acceso al agua para todas y todos (Cortesía)

Baja California se compromete a combatir el robo de agua

Por su parte, el titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, Víctor Daniel Amador Barragán, explicó que la Ley impulsa nuevas herramientas para fortalecer el abasto, especialmente en zonas rurales.

Entre las medidas destacan:

Sistemas de captación de agua de lluvia para uso doméstico

Modelos comunitarios de distribución en localidades sin acceso a la red o drenaje

Reconocimiento de la actividad agropecuaria familiar para facilitar el autoconsumo

Procedimientos más estrictos para sancionar el robo de agua, con multas que pueden llegar hasta 30 mil UMAS

Finalmente, Marina del Pilar explicó que la nueva Ley General de Aguas Nacionales representa un paso decisivo para frenar la sobreexplotación y el mercado negro del recurso, garantizando que el agua siga siendo un derecho garantizado.