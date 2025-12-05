Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, reconoció el aumento al salario mínimo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el cual el ingreso diario en la entidad alcanzará los 440 pesos a partir del 1 de enero de 2026.

Marina del Pilar destaca que el aumento fortalecerá la economía familiar

La mandataria estatal señaló que este incremento contribuye directamente al fortalecimiento de la economía familiar y representa la continuidad de una política de justicia laboral impulsada desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y consolidada ahora bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Marina del Pilar destaca aumento al salario mínimo que llegará a 440 pesos diarios en Baja California. (Cortesía)

Marina del Pilar destacó que el ajuste equivale a un aumento del 5% en la Zona Libre de la Frontera Norte, lo que refleja el compromiso de la Cuarta Transformación con mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores, además de dinamizar el mercado interno y reforzar el poder adquisitivo en la región.