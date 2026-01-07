Con el objetivo de colocar a la educación como eje central del desarrollo central, Marina del Pilar Ávila Olmeda dio a conocer que el gobierno de Baja California oficializó la beca “Corazón de Cimarrón”, con la cual se garantiza la continuidad de estudios a estudiantes en situación de vulnerabilidad de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Corazón de Cimarrón en Baja California beneficiará al 30% de alumnos

Durante el anuncio, la gobernadora destacó que este programa contempla una inversión de más de 134 millones de pesos, destinada a beneficiar al 30% del alumnado de licenciatura, con el objetivo de eliminar las barreras económicas.

“Antes a nuestros jóvenes los señalaban y los estigmatizaban; hoy decimos algo distinto, son el presente de Baja California y tienen derecho a un futuro con oportunidades” Marina del Pilar, gobernadora de Baja California

Por su parte, el rector de la UABC, Luis Enrique Palafox Maestre, subrayó que siete de cada 10 estudiantes son la primera generación en acceder a la educación superior, por lo que esta beca se convierte en un apoyo clave para romper ciclos.

Asimismo, señaló que la beca podrá solicitarse en línea a partir del viernes 9 de enero, ingresando al sistema de pagos de la UABC, donde aparecerá un botón para aceptar el apoyo, tanto para alumnado de nuevo ingreso como de reingreso.

Marina del Pilar fortalece permanencia educativa en la Universidad Autónoma de Baja California (Cortesía)

UABC anuncia nuevo Hospital Universitario en Mexicali

Palafox Maestre dio a conocer que, con el respaldo del gobierno de Baja California, se construirá el primer Hospital Universitario de Labio y Paladar Hendido en México, el cual se construirá en Mexicali dentro de la Facultad de Odontología de la UABC.

Finalmente, se detalló que el proyecto tendrá una inversión de 52 millones de pesos y forma parte de un paquete superior a 103 millones de pesos en infraestructura universitaria, que incluye la ampliación de la Facultad de Medicina y Psicología en el campus Tijuana, con una Clínica de Especialidades que permitirá atender a 150 estudiantes adicionales de Medicina, Psicología y Nutrición.