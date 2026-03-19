Marina del Pilar Ávila Olmeda rechazó categóricamente las versiones sobre un supuesto desvío de más de 500 millones de pesos señalado por la Auditoría Superior de la Federación.

La gobernadora de Baja California explicó que las observaciones forman parte del proceso normal de fiscalización de la cuenta pública 2024 y corresponden en su mayoría a ayuntamientos y entes autónomos, no al gobierno estatal.

Autoridades hacendarias precisaron que los montos están en proceso de aclaración y reintegro, subrayando que no existe daño patrimonial ni desvío de recursos.

Observaciones de la ASF no implican desvío de dinero ni daño patrimonial

La mandataria explicó que los montos señalados corresponden a ayuntamientos y otros entes públicos, quienes ejercen sus propios recursos y tienen autonomía en el manejo del presupuesto.

Por su parte, el secretario de Hacienda de Baja California, Andrés Pulido Saavedra, señaló que los 588.4 millones de pesos corresponden a diversos entes, no solo al gobierno estatal, asegurando que:

455.1 millones de pesos corresponden a los ayuntamientos de Mexicali, Ensenada, Rosarito, San Felipe, San Quintín y Tecate.

61.6 millones de pesos corresponden a la UABC

8.6 millones de pesos corresponden al Congreso del Estado

33.1 millones de pesos corresponden a dependencias y entidades estatales

Asimismo, afirmó que el Gobierno Estatal tuvo observaciones mínimas, situaciones que fueron identificadas y se encuentran en proceso de solventación.

Además, subrayó que estas observaciones forman parte de un proceso de aclaración y no significa que haya un desvío de recursos o un daño patrimonial.

De acuerdo con Pulido, 2.5 millones de pesos fueron observados por la ASF, los cuales derivaron de una obra social donde una empresa presentó información fiscal falsa. Mientras en el sector educativo se observaron 30.6 mdp, los cuales ya se encuentran en proceso de regularización y reintegro.

Gobierno de Baja California desmintió un supuesto desvío de recursos (cortesía)

Por otra parte, se observaron 262 mil pesos por rendimientos no ejercidos por parte de organismos operadores de agua. Y en el caso del Gobierno Estatal, algunas observaciones fueron atendidas y 11.4 mdp se encuentran en proceso de devolución.

El funcionario aseguró que los ayuntamientos deben atender directamente sus observaciones realizadas, señalando que no es justo atribuir al Gobierno del Estado observaciones que corresponden a otros órdenes de gobierno o entes autónomos.

Finalmente, el gobierno de Baja California agradeció el trabajo de la ASF y celebró su compromiso por la transparencia, la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos.