La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, presentó su Quinto Informe de Gobierno, en el que anunció nuevas medidas para ampliar los apoyos educativos, fortalecer la atención a madres autónomas y modificar los requisitos para que policías estatales puedan acceder a su pensión.

Entre los compromisos destaca duplicar los recursos de la Beca Corazón de Cimarrón para cubrir en 2027 el pago de inscripción de estudiantes de licenciatura de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). También proyectó ampliar la cobertura de la Tarjeta Violeta y presentar una iniciativa para reducir de 30 a 25 años el tiempo de servicio requerido para la pensión policial.

Marina del Pilar ampliará becas y Tarjeta Violeta en Baja California

Durante su informe, la mandataria confirmó que se duplicarán los recursos destinados a la Beca Corazón de Cimarrón, con el propósito de cubrir las inscripciones de las y los estudiantes de licenciatura de la UABC a partir de 2027.

De acuerdo con los datos presentados, el programa entregó más de 47 mil apoyos en dos semestres, desde su anuncio durante el Cuarto Informe de Gobierno.

En materia de apoyo a las mujeres, Marina del Pilar informó que la Tarjeta Violeta pasará de 100 mil a 130 mil beneficiarias en 2027. La meta, explicó, es ampliar la cobertura para madres autónomas en situación de vulnerabilidad.

El programa también tiene un impacto indirecto en más de 223 mil hijas e hijos de las beneficiarias. La gobernadora señaló que este apoyo ha acompañado a mujeres que estudian o han concluido la preparatoria y la universidad.

Otro de los anuncios fue la presentación de una iniciativa ante el Congreso de Baja California para modificar los requisitos de acceso a la pensión policial.

Quinto Informe de Marina del Pilar: anuncian becas y retiro policial (Cortesía)

Marina del Pilar destaca inversión en agua e infraestructura para Baja California

En materia hídrica, la gobernadora informó que la planta desalinizadora de Playas de Rosarito ya está en construcción, con una inversión conjunta con el Gobierno de México superior a 15 mil 600 millones de pesos.

Según lo expuesto en el informe, la infraestructura permitirá aumentar hasta 45 por ciento la disponibilidad de agua para la Zona Costa. Además, durante los cinco años de administración se han impulsado más de 100 obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

En infraestructura y movilidad, destacó los programas Respira, Respira en tu Colonia y Calles Seguras, implementados en los siete municipios para mejorar los traslados y ampliar la pavimentación en las comunidades. También mencionó el Viaducto Elevado de Tijuana y las obras de conexión hacia Otay II.

A estos proyectos se suma el inicio del desarrollo del Puerto Punta Colonet, que contempla una inversión inicial anunciada de 41 mil millones de pesos para infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria. El proyecto busca conectar el sur de Baja California con las rutas comerciales del Pacífico y generar empleos en la región.

La mandataria reportó que la inversión pública estatal supera los 61 mil 584 millones de pesos. Añadió que, al sumar los recursos federales, se prevé cerrar 2026 con 200 mil millones de pesos destinados a obras, proyectos y equipamiento.

Durante su mensaje, la gobernadora señaló que el manejo de las finanzas públicas ha permitido atender deudas heredadas y cumplir con compromisos como las aportaciones a la UABC, las participaciones a los ayuntamientos, los salarios del magisterio y de las personas trabajadoras del Estado, así como el pago de pensiones y jubilaciones.

Marina del Pilar también reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para concretar proyectos estratégicos en la entidad y destacó la continuidad de acciones impulsadas durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Finalmente, convocó a mantener la coordinación entre los distintos sectores para continuar con los proyectos de desarrollo en Baja California.