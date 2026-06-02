A través de un video la abogada Marce Torres denunció censura en Chihuahua luego de que exigió justicia por el feminicidio de la maestra Lucero.

Marce Torres afirmó que está siendo víctima de un intento de silenciamiento a través de una denuncia por violencia política de género.

Marce Torres denuncia que la quieren silenciar en Chihuahua tras exigir justicia para Lucero

En un video, Marce Torres denunció ser víctima de persecución política y judicial por haber exigido justicia públicamente por el caso del feminicidio de Lucero.

Afirmó que la denuncia en su contra surge a raíz de un video que publicó en mayo de 2025 exigiendo justicia para Lucero, una maestra asesinada en Parral, Chihuahua.

Marce Torres sostiene que las autoridades están utilizando el “aparato del estado” para censurar su labor de denuncia y silenciar sus exigencias de justicia.

Denunció graves irregularidades en el proceso de notificación legal y es que reveló que una persona acude a su casa, pero otra es la que firma la notificación.

Asegura que en sus publicaciones jamás mencionó el nombre ni mostró la fotografía de la persona que ahora la denuncia.

Incluso mencionó que anteriormente había ayudado a esa misma persona, quien le enviaba mensajes para que exhibiera que ella no era responsable de ciertos actos.

Advierte que posee pruebas para demostrar su inocencia y la naturaleza contradictoria de la demanda interpuesta en su contra.

Declaró que no permitirá que este proceso legal le impida seguir informando, cuestionando y ayudando a la ciudadanía: “No me van a callar”.

Marce Torres solicitó el apoyo del público para etiquetar al Tribunal Estatal Electoral y al Instituto Estatal Electoral en redes sociales, con el fin de exigir que su caso se analice con imparcialidad y respeto a la libertad de expresión.

¿Qué pasó en el caso de Lucero por el cuál Marce Torres denuncia censura en Chihuahua?

A través de sus redes sociales, Marce Torres exigió justicia por el feminicidio de la maestra Lizbeth Lucero Leticia en Parral, Chihuahua.

La maestra de 46 años de la Escuela Normal Experimental Miguel Hidalgo fue asesinada el 20 de mayo de 2025.

Su cuerpo fue localizado en el interior de una vivienda en la colonia Infonavit Mineros, específicamente en la regadera del baño.

El dictamen forense determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico, aunque también se reportó que fue estrangulada y presentó una herida por arma blanca en el cuello.

Lucero ya había denunciado a su expareja sentimental, Gustavo Alonso C, una semana antes de su muerte por violencia física y un intento de feminicidio en el que presuntamente la golpeó e intentó quemarla rociándole gasolina.

A pesar de la denuncia previa, un juez dejó al agresor en libertad condicional con una orden de restricción y vigilancia que no se cumplieron.

Gustavo Alonso C., quien era director de una escuela primaria, huyó tras el crimen, pero fue detenido en Sinaloa el 31 de mayo de 2025 y trasladado a Chihuahua para enfrentar la imputación por feminicidio.

Este caso es el que motivó a Marce Torres a publicar un video exigiendo justicia en mayo de 2025, publicación por la cual ahora enfrenta una denuncia por presunta violencia política de género.