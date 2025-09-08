Natalia Juárez -de 30 años de edad- cometió un grave error al subir un video en una playa que la metería en problemas legales por la Ley Olimpia.

La actriz Natalia Juárez se convirtió en tema de conversación luego de que se dio a conocer que podría tener problemas legales y todo por un descuido que tuvo al compartir un video.

Natalia Juárez es una actriz recordada por su papel de Simoneta en la telenovela infantil ¡Vivan los niños! (2002), pero también ha logrado reconocimiento como creadora de contenido.

Sin embargo, su nombre se viralizó en las redes sociales luego de que usuarios se dieron cuenta que habría cometido un terrible error al subir un video en la playa.

Y es que se señaló que Natalia Juárez podría tener problemas legales por la Ley Olimpia al difundir la imagen de un hombre desnudo en sus redes sociales.

“La Ley Olimpia también protege a los hombres. Las imágenes fueron censuradas por mí. En este caso se difundió un video íntimo sin consentimiento donde aparece la desnudez de un hombre en una playa” Abogada Marce Torres

A través de la cuenta de Instagram de la abogada y creadora de contenido Marce Torres dio a conocer que Natalia Juárez podría enfrentar acciones legales al difundir la imagen de un hombre sin su consentimiento.

“No importa si fue en un lugar público, lo relevante es que se trata de contenido sexual compartido sin autorización” Abogada Marce Torres

Marce Torres explicó que en el video compartido de Natalia Juárez entraría en un delito y la Ley Olimpia protege tanto a mujeres como hombres.

“La violencia digital no distingue género: hombres y mujeres tienen derecho a que su intimidad sea respetado” Abogada Marce Torres

Incluso destacó que, si el señor no dio su consentimiento para ser difundido, Natalia Juárez podría haber incurrido en un delito en materia Federal por haber sido grabado en una playa.

“Las playas son territorio federal (art. 27 Constitucional), por eso aquí aplica el Código Penal Federal y específicamente el delito de violación a la intimidad sexual” Abogada Marce Torres

Tras error, Natalia Juárez edita video para no incurrir en un delito por la Ley Olimpia

Tras la polémica generada, Natalia Juárez decidió editar el video y de esta manera volverlo a compartir con sus seguidores.

A través de sus redes sociales, Natalia Juárez volvió a compartir su video en la playa, pero en esta ocasión edito al hombre para que no aparezca.

Sin embargo, en las redes sociales usuarios le recordaron que el video original ya se encontraba en otras redes sociales.

“Asunto arreglado”, “Ya vimos el otro hahaha”, “Tranquila porque ya el video original está en todos lados”, “Ya lo resolviste hermosa, pero muy tarde”, “Gracias a Dios que lo arregló”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Hasta el momento Natalia Juárez no se ha pronunciado sobre está polémica y se desconoce si estaría en problemas legales por la Ley Olimpia.