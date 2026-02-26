Organizadores de la Feria Internacional de la Pirotecnia Indaparapeo, la cual se realiza anualmente en Michoacán, decidieron cancelar la edición 2026 por motivos de seguridad.

A través de un comunicado publicado en sus redes, el Comité Organizador dijo haber tomado la difícil decisión al considerar el contexto actual de inseguridad que se vive en distintas regiones de México.

Por lo que se priorizará la seguridad e integridad de expositores, visitantes, colaboradores y de toda la comunidad que este año sería partícipe del evento cultural y artesanal que se llevaría a cabo del 25 al 27 de abril.

“Agradecemos profundamente la comprensión, el apoyo y la confianza de todos ustedes. Deseamos que el próximo año existan las condiciones adecuadas para llevar a cabo nuevamente esta celebración y encontrarnos con el mayor entusiasmo y seguridad” Comité Organizador de la Feria Internacional de la Pirotecnia Indaparapeo

Tal decisión cuenta con el respaldo del Presidente Janitzio Zavala Vega y del Honorable Ayuntamiento de Indaparapeo, que en todo momento colaboró en la organización de la feria.

Comunicado de la Feria Internacional de la Pirotecnia Indaparapeo (Feria Internacional de la Pirotecnia Indaparapeo)

Crece violencia en Michoacán tras muerte de El Mencho

Tras el operativo militar del pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, en el que fue abatido El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la violencia creció en diversos municipios de Michoacán.

En el municipio del Aguililla, la situación es crítica. Hasta el momento se reportan más de 20 vehículos, algunos ya calcinados, atravesados en la carretera que conecta con Buenavista.

Coalcomán se encuentra bajo un “toque de queda” debido a que el municipio se encuentra sitiado por el crimen organizado. A la ciudadanía se le permite salir de 10 de la mañana a 1 de la tarde.

El ambiente está tenso. Además de bloqueos y autos quemados en la carretera, los comercios permanecen cerrados, lo que alimenta el terror psicológico que vive la ciudadanía.

Incendio de autos y camiones se suscitaron tras la noticia de que fue abatido Nemesio Oseguera “Alias El Mencho” (Juan José Estrada Serafín)

Michoacán no es el único, la violencia ha aumentado en otros puntos de la República Mexicana por lo que en los últimos días múltiples eventos masivos se han cancelado.