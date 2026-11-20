La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, puso en operación el Centro de Mando Estatal de Búsqueda, una instancia que coordinará acciones con autoridades estatales y federales para agilizar la localización de personas en Veracruz y atender reportes de personas no localizadas.

La gobernadora señaló que el nuevo centro responde a la política pública de seguridad impulsada a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco de la estrategia nacional de búsqueda.

La mandataria explicó que el objetivo es reducir a un máximo de 72 horas el tiempo de las acciones de búsqueda, mediante la coordinación y conexión con autoridades de otras entidades de la República.

Centro de Mando Estatal de Búsqueda operará las 24 horas

El nuevo Centro de Mando Estatal de Búsqueda contará con la participación de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) y la Guardia Nacional.

La gobernadora Rocío Nahle destacó que el centro trabajará las 24 horas y estará conectado con autoridades de todo el país para facilitar la localización de personas reportadas como ausentes.

Hoy cumple Veracruz con este compromiso, donde a través de este Centro de Mando, que trabaja las 24 horas estará conectado con todo todo país para la localización de personas, estamos avanzando en materia de seguridad y de buscar a los ausentes. Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

La infraestructura contará con tecnología para atender llamados de auxilio y facilitar el intercambio de información entre autoridades, con el propósito de agilizar las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y personas no localizadas.

Rocío Nahle pone en marcha Centro de Mando Estatal de Búsqueda (cortesía )

Veracruz busca localizar personas en un máximo de 72 horas

La gobernadora explicó que, gracias a la interconexión con autoridades de otros estados, será posible cotejar de manera inmediata las fichas de personas no localizadas, con el objetivo de lograr su ubicación en un plazo máximo de 72 horas.

De acuerdo con las previsiones del gobierno estatal, las acciones del Centro podrían alcanzar una efectividad del 60 por ciento en Veracruz.

Esto ha dado resultados positivos a quienes ya lo implementaron, hasta el 60 por ciento de éxito han tenido en forma inmediata cuando alguna persona no es localizada. Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

La puesta en marcha del centro representa, de acuerdo con la administración estatal, una acción de coordinación en materia de seguridad en Veracruz y de atención a los reportes de ausencia de personas.