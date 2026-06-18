La Lotería Nacional develó este jueves 18 de junio el billete del Sorteo Mayor número 4019, en el cual se rinde homenaje a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en su aniversario número 80.

Olivia Salomón, directora del organismo público, estuvo acompañada por el director de la AMACC, Daniel Hidalgo, así como por los actores Dolores Heredia y Juan Manuel Bernal, ambos integrantes de la Academia.

El Sorteo Mayor de la Lotería Nacional se llevará a cabo el próximo 7 de julio y repetirá 21 millones de pesos en tres series.

AMACC es símbolo de excelencia y libertad creativa: Olivia Salomón

En su discurso, Salomón Vibaldo señaló que es un honor para la Lotería reconocer a la Academia a través de este billete por sus ocho décadas de arduo trabajo por favor del cine nacional.

La funcionaria federal aseguró que en este tiempo la Academia se ha consolidado como un “símbolo de excelencia, libertad creativa y vocación artística”, que además ayuda a fortalecer la memoria y el orgullo de México.

Salomón también destacó la tarea de la AMACC como defensora del cine mexicano, protector de la obra de miles de artistas, y guardián del patrimonio cultural de México.

Durante décadas, esta institución ha honrado lo mejor de cinematografía a través de Ariel y preservando nuestra memoria visual. Olivia Salomón Vibaldo, directora de la Lotería Nacional.

Sorteo 4019 de la Lotería Nacional repartirá 21 millones de pesos

El Sorteo Mayor número 4019, cuyo billete rinde homenaje a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, se llevará a cabo el próximo martes 7 de julio en instalaciones de la Lotería Nacional.

Cuenta con un premio mayor de 21 millones de pesos en tres series, una bolsa total repartible de 66 millones de pesos y una emisión de 3 millones 600 mil cachitos.

El cachito muestra una imagen de los Premios Ariel que cada año entrega la AMACC, así como el logotipo diseñado por el 80 aniversario de la Academia.