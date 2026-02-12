La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y el director general de la CONADE, Rommel Pacheco Marrufo, presentaron la Agenda Deportiva 2026, que contempla 24 eventos nacionales e internacionales con sede en Tlaxcala y Apizaco.

Se prevé la participación de 20 mil asistentes, entre deportistas y entrenadores, lo que generará una derrama económica estimada en 200 millones de pesos y una ocupación superior a 22 mil noches-habitación.

Tlaxcala fortalece su liderazgo como sede de eventos deportivos nacionales e internacionales

Lorena Cuéllar destacó que la agenda 2026 será sólida y constante durante todo el año, lo que permitirá que Tlaxcala continúe atrayendo visitantes, generando derrama económica y acercando el deporte a niñas, niños y jóvenes.

En el Auditorio de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, en Apizaco, la mandataria firmó un convenio de colaboración con la CONADE para fortalecer el deporte social, el alto rendimiento, la capacitación de entrenadores y la infraestructura deportiva.

La gobernadora subrayó que el impulso al deporte requiere trabajo permanente y coordinación entre los distintos niveles de gobierno, destacando el respaldo institucional que ha permitido consolidar proyectos estratégicos.

Reiteró que el deporte es una prioridad para su administración, por lo que Tlaxcala cuenta con infraestructura de vanguardia como la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, diseñada para abrir nuevas oportunidades al talento local.

Infraestructura deportiva de Tlaxcala, a la altura de competencias internacionales

Por su parte, Rommel Pacheco Marrufo reconoció que el trabajo encabezado por Lorena Cuéllar ha permitido posicionar a Tlaxcala como referente nacional e internacional, lo que hoy le da la posibilidad de ser nuevamente sede de la Olimpiada Nacional 2026.

El titular de la CONADE aseguró que la infraestructura deportiva del estado está al nivel de otras entidades del país y del extranjero, permitiendo albergar eventos internacionales como el Grand Prix de Paratletismo, que forma parte del circuito mundial.

Asimismo, refrendó el compromiso de la CONADE para seguir sumando capacidades y consolidar al deporte en Tlaxcala como una herramienta de bienestar, inclusión y transformación social.

Tlaxcala será sede de 24 eventos deportivos en 2026; Lorena Cuéllar presenta agenda (Cortesía)

Olimpiada Nacional 2026 y eventos internacionales marcarán la agenda de Tlaxcala

El director del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), Daniel Moncayo Cervantes, informó que del 23 de marzo al 2 de abril la entidad será sede del Campeonato Nacional 2026 en cinco disciplinas:

Atletismo

Basquetbol

Béisbol 5

Voleibol

Boxeo

En esta fase se contempla la participación de 2 mil 500 deportistas, incluidos cuerpos técnicos provenientes de seis unidades deportivas.

La Fase Final de la Olimpiada Nacional “CONADE 2026”, en su 30 aniversario, se realizará del 16 de abril al 6 de junio y reunirá a más de 6 mil deportistas y entrenadores de todo el país.

Entre las disciplinas confirmadas destacan:

Tiro con arco

Bádminton

Taekwondo

Gimnasia

Patinaje artístico y de velocidad

Además, Tlaxcala será sede por cuarta ocasión del Mundial de Voleibol de Playa 2026, del 18 al 22 de marzo, con la participación de 192 deportistas de 30 países, evento clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tlaxcala será sede de 24 eventos deportivos en 2026; Lorena Cuéllar presenta agenda (Cortesía)

En junio se llevará a cabo el Panamericano de Tiro con Arco, con más de 300 atletas de 25 países, así como el Campeonato Internacional de Atletismo con 600 competidores de 22 naciones.

En julio se desarrollará el Grand Prix de Paratletismo, con 500 deportistas de 12 países, rumbo a los Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028.

En octubre se celebrará el Medio Maratón Internacional Tlaxcala, con más de 3 mil participantes y una bolsa superior a 500 mil pesos.

La agenda también incluye la Olimpiada de Oro para Adultos Mayores en agosto, el Campeonato Nacional de Charrería en septiembre y el Nacional de Gimnasia, consolidando al pabellón de la Ciudad Deportiva como uno de los mejores de México y América Latina.

Cabe mencionar que a estos eventos se suman la Copa Escolar Nacional 2026 “Mundialito Escolar”, el Torneo Nacional Tomoyoshi de Judo con 700 atletas y el Abierto Nacional de Atletismo “César Moreno”, con más de mil participantes.