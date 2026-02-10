Con una inversión de 5 millones de pesos, el Gobierno de Tlaxcala, encabezado por Lorena Cuéllar, a través de la Secretaría de Cultura, entregó apoyos económicos a 300 camadas que participarán en el Carnaval Tlaxcala 2026, con el objetivo de preservar y fortalecer una de las expresiones culturales más emblemáticas de la entidad.

Carnaval Tlaxcala 2026 recibe apoyo histórico

Más allá de una fiesta popular, el carnaval representa un espacio de identidad colectiva, donde la historia, la memoria comunitaria y el trabajo artesanal se unen. Cada cama involucra meses de preparación que incluyen la elaboración de vestuarios, la práctica de danzas y la transmisión de saberes culturales que pasan de generación en generación.

Este apoyo económico busca garantizar que estas expresiones no desaparezcan ante los retos económicos y sociales actuales, permitiendo que las comunidades continúen participando activamente en la organización del carnaval y mantengan su autonomía cultural.

Carnaval Tlaxcala preserva tradiciones e identidad comunitaria. (Cortesía)

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, los apoyos fueron asignados tomando en cuenta la antigüedad de las camadas, su impacto social y su tipo de integración, con el fin de atender la diversidad que caracteriza al carnaval tlaxcalteca. Las agrupaciones con mayor trayectoria recibieron 20 mil pesos, mientras que aquellas con amplia presencia comunitaria obtuvieron 15 mil pesos.

Las camadas infantiles fueron consideradas dentro del esquema de apoyo con 12 mil 500 pesos, como una medida para fomentar la participación de niñas y niños en la preservación cultural. En tanto, las agrupaciones de reciente creación recibieron 7 mil 500 pesos, incentivando la continuidad de la tradición en nuevas generaciones.

Los apoyos alcanzan a camadas provenientes de municipios como:

Chiautempan

Contla

Panotla

Nativitas

San Pablo del Monte

Totolac

Yauhquemehcan

Amaxac de Guerrero

Santa Cruz Tlaxcala

Xaloztoc

Atltzayanca

Ixtacuixtla

Tlaxcala capital

Con esta inversión, el gobierno estatal apuesta por el fortalecimiento del tejido social, el reconocimiento de la cultura popular como patrimonio vivo y la permanencia del carnaval como un elemento central de la identidad tlaxcalteca.