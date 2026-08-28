Tlaxcala realizó los días 27 y 28 de agosto la Olimpiada de Oro, un encuentro nacional que reúne durante dos días talento, experiencia y entusiasmo en torno a la actividad física, la convivencia y la inclusión.

En esta edición participaron más de mil 800 personas adultas mayores de 19 entidades del país, quienes se reunieron en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento de Tlaxcala para participar en distintas competencias deportivas, actividades culturales y juegos tradicionales.

Con uniformes, porras y el respaldo de familiares y amigos desde las gradas, las y los participantes encontraron en cada cancha, pista y escenario una oportunidad para mantenerse activos, convivir y compartir sus capacidades.

Tlaxcala celebra el Día del Abuelo con actividades deportivas y culturales

La competencia se desarrolló en el marco del Día del Abuelo y contempló disciplinas como cachibol, atletismo, natación, ajedrez y dominó.

También se realizaron actividades culturales y recreativas, entre ellas danza folclórica, declamación de poesía, baile en parejas, canto individual y grupal, danza estilo libre, lotería y memorama.

Entre los participantes se encuentra Raúl Flores Cervantes, de 67 años y originario de Tlaxcala, quien participó en la Olimpiada de Oro con el objetivo de continuar practicando deporte y representar a su estado.

Para Raúl, cada encuentro en la cancha de cachibol representa una oportunidad para mantenerse en movimiento, conocer nuevas personas y demostrar que cada etapa de la vida puede abrir la puerta a nuevos retos.

La jornada también contó con la presencia de familiares y amigos de las y los competidores, quienes desde las gradas acompañaron las actividades y alentaron a los participantes.

Por Tlaxcala participaron 202 personas adultas mayores en las distintas actividades de esta edición, cuyo objetivo es fortalecer la actividad física, la inclusión, la convivencia y el bienestar de este sector de la población.

Tlaxcala recibe a más de mil 800 adultos mayores en Olimpiada de Oro. (Cortesía)

Olimpiada de Oro distribuye competencias en distintos espacios de Tlaxcala

Las actividades de la Olimpiada de Oro se distribuyeron en diferentes espacios de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento.

El cachibol se desarrolló en el Pabellón A; la danza folclórica, en el Pabellón B; el atletismo, en la pista “Una Nueva Historia”; el ajedrez, en el Aula de Usos Múltiples; y la natación, en el Centro Acuático.

El dominó, la lotería y el memorama tuvieron como sede el patio de los pabellones A y B; la declamación de poesía y el baile en parejas se realizaron en el Auditorio; el canto individual, en el estacionamiento; el canto grupal, en el Pabellón C; y la danza estilo libre, en el Patinódromo.

La Olimpiada de Oro es organizada por el Gobierno del Estado, a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), en coordinación con el Sistema Nacional DIF (SNDIF), la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y el Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET).

Tlaxcala recibe a más de mil 800 adultos mayores en Olimpiada de Oro. (Cortesía)

En esta edición participaron representantes de Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz y Tlaxcala, además de participantes del ISSSTE y del SNDIF.

Durante dos días, Tlaxcala se convirtió en un punto de encuentro para personas adultas mayores que demostraron que cumplir años no significa dejar de competir, aprender, convivir ni perseguir nuevos retos.