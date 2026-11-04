El Gobierno de Tlaxcala ha instalado mil 215 sistemas fotovoltaicos desde 2022 mediante el programa Energía para tu Vivienda, con una inversión acumulada superior a 62.4 millones de pesos para acercar electricidad a familias en condiciones de vulnerabilidad y rezago social.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la entrega de estos apoyos en el municipio de Ixtacuixtla, donde destacó que contar con electricidad representa una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de las familias.

Porque cambiar la vida de una familia, de una persona, la verdad es algo que me emociona mucho, porque hay muchas cosas que a veces cuando tenemos luz no nos damos cuenta cómo cambia la vida de una persona. Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala

Tlaxcala lleva energía solar a más de mil 200 hogares (cortesía)

Instalan 314 sistemas fotovoltaicos durante 2026

La titular de la Secretaría de Bienestar, María Estela Álvarez Corona, explicó que el programa comenzó en 2022 y 2023, y fue reactivado durante 2026 por instrucciones de la gobernadora, con el objetivo de avanzar hacia la cobertura total de electricidad en las viviendas de la entidad.

Detalló que durante este año se han instalado 314 sistemas fotovoltaicos en 41 municipios, en beneficio de igual número de hogares y mil 325 personas.

La funcionaria señaló que los nuevos equipos tienen mayor capacidad de captación de energía solar que los instalados en las primeras etapas, por lo que permitirán conectar más electrodomésticos en las viviendas.

Tlaxcala lleva energía solar a más de mil 200 hogares (cortesía)

Apoyos gratuitos para familias vulnerables

La titular de la Secretaría de Bienestar, María Estela Álvarez subrayó que los apoyos gratuitos se entregan sin que las personas beneficiarias tengan que realizar alguna aportación económica. Para acceder al programa, únicamente se solicita documentación y la confianza de las familias en el proceso.

Desde su implementación, Energía para tu Vivienda acumula mil 215 sistemas fotovoltaicos, con una inversión de 62.4 millones de pesos y atención dirigida principalmente a familias vulnerables y en condiciones de rezago social.

La titular de Bienestar también reconoció la participación de los equipos de Infraestructura Social y de las autoridades municipales, quienes colaboran en la identificación de las necesidades de cada hogar y en la correcta aplicación de los recursos públicos.

Tlaxcala lleva energía solar a más de mil 200 hogares (cortesía)

Buscan ampliar la cobertura de electricidad en Tlaxcala

Durante el evento en Ixtacuixtla, la gobernadora Lorena Cuéllar señaló que uno de sus objetivos es lograr que todas las viviendas de la entidad cuenten con electricidad.

La mandataria destacó que la energía solar en Tlaxcala permite atender necesidades cotidianas de hogares que no cuentan con el servicio eléctrico, como cargar un teléfono celular o utilizar electrodomésticos.

Por su parte, el presidente municipal de Ixtacuixtla, Alberto Hernández Olivares, reconoció el respaldo del Gobierno estatal y señaló que el programa representa un avance para las familias beneficiarias.