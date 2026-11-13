La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, entregó equipamiento especializado a la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de Tetlatlahuca, con el propósito de ampliar los servicios de terapia física y acercar la atención a personas con discapacidad o que requieren procesos de recuperación.

La unidad recibió dos equipos de láser terapéutico y un cicloergómetro para miembros superiores e inferiores, herramientas que permitirán atender a pacientes con fracturas, lesiones por caídas, dolores lumbares, ciática y otros padecimientos que requieren rehabilitación.

Lorena Cuéllar anuncia más equipamiento para las UBR de Tlaxcala en 2027

Durante la entrega, la mandataria destacó que contar con servicios de rehabilitación en los municipios ayuda a reducir los gastos de las familias, al evitar que tengan que trasladarse a otras localidades para recibir atención especializada.

Cuéllar Cisneros anunció que durante 2027 continuará el reequipamiento de las Unidades Básicas de Rehabilitación de todo el estado, con la intención de que cuenten con las herramientas necesarias para ofrecer atención integral.

Explicó que actualmente se realiza un inventario para conocer las necesidades específicas de cada espacio y determinar qué equipos requiere para mejorar sus servicios.

Asimismo, recordó que Tlaxcala cuenta con clínicas de rehabilitación de mayor capacidad y con el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT), que contribuyen a brindar atención especializada a niñas, niños y personas con discapacidad.

Tlaxcala fortalece servicios de rehabilitación con nuevo equipamiento en Tetlatlahuca (Cortesía )

Gobierno de Tlaxcala ofrece apoyos funcionales gratuitos a familias de Tetlatlahuca

En su mensaje a los habitantes del municipio, la gobernadora invitó a las familias a acercarse al Sistema Municipal DIF para gestionar apoyos funcionales, como aparatos auditivos, lentes, prótesis dentales y de mama, andaderas y sillas de ruedas.

Por su parte, el presidente municipal de Tetlatlahuca, Hugo Mendoza Salazar, reconoció la entrega del equipamiento y afirmó que permitirá mejorar los servicios de rehabilitación y ampliar las oportunidades de recuperación para quienes necesitan atención terapéutica.

La presidenta honorífica del Sistema Municipal DIF, Alejandra Sánchez Ortigosa, y la directora del organismo, Yazmín Trujillo Velásquez, recibieron el equipamiento de manos de la gobernadora.

En el evento también participaron integrantes del grupo de personas adultas mayores “Creciendo Juntos” y habitantes de Tetlatlahuca.