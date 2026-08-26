El gobierno de Tlaxcala a cargo de Lorena Cuéllar anunció que con el propósito de ampliar las oportunidades de acceso a la educación media superior y acercar este servicio a las y los jóvenes de los municipios de Huamantla y San Pablo del Monte contarán con nuevos planteles del Bachillerato Margarita Meza, como parte de la estrategia del Gobierno Federal para fortalecer la cobertura educativa en la entidad.

Mientras concluye la construcción de sus instalaciones propias, los nuevos bachilleratos iniciarán actividades en espacios alternos, en tanto que autoridades de la Secretaría de Educación Pública del Estado y de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (SEPE-USET), así como autoridades federales y municipales, mantienen coordinación para avanzar en los procesos necesarios para su puesta en marcha.

El titular de la SEPE-USET, José Alonso Trujillo Domínguez, destacó la importancia de estos nuevos bachilleratos que se suman a las acciones que el gobierno del estado encabezado por Lorena Cuéllar para brindar más y mejores oportunidades a los estudiantes de continuar su preparación académica.

Nuevos bachilleratos Margarita Maza llegarán a Tlaxcala. (cortesía )

Bachillerato Margarita Maza ofrecerá modalidad mixta

El Bachillerato Margarita Maza ofrecerá un modelo educativo de modalidad mixta, que combinará actividades presenciales con acompañamiento mediante una plataforma digital.

El programa tendrá una duración de dos años y estará organizado en tres campos de conocimiento y 16 submódulos, con un enfoque centrado en el estudiante y basado en principios constructivistas, conectivistas, de aprendizaje social y socioformación. Asimismo, ofrecerá una formación integral, flexible e inclusiva. Los trayectos formativos y especialidades específicas se definirán de acuerdo con los lineamientos establecidos por las autoridades educativas federales.

El servicio educativo estará dirigido principalmente a jóvenes de 15 a 19 años de edad que cuenten con estudios de secundaria concluidos. También se contempla brindar alternativas de atención a personas en edad de cursar el bachillerato que aún no hayan concluido la educación secundaria, mediante un trabajo coordinado con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con el propósito de favorecer la continuidad de su trayectoria académica.

Nuevos bachilleratos Margarita Maza llegarán a Tlaxcala. (cortesía )

Inscripción, inicio de clases y convocatoria para equipos de tabajo

El proceso de inscripción se programó a partir del 17 de agosto de 2026, con una fase virtual que contempla el registro en línea, así como la descarga del folio y las claves correspondientes.

El inicio de clases está previsto para el lunes 28 de septiembre de 2026, fecha en la que comenzarán las actividades académicas de los nuevos planteles.

Para la integración de los equipos de trabajo, la convocatoria 2026 contempla las figuras de guía pedagógico, guía de acompañamiento, promotoría cultural y promotoría deportiva.

La convocatoria está dirigida a personas de 22 a 29 años de edad, con licenciatura concluida y disponibilidad de horario, quienes podrán participar en el proceso de selección conforme a los requisitos establecidos.

Las y los estudiantes que se incorporen al Bachillerato Margarita Maza podrán acceder a los programas de becas de educación media superior, siempre que cumplan con los requisitos y las reglas de operación correspondientes.

Nuevos bachilleratos Margarita Maza llegarán a Tlaxcala. (cortesía )

Construcción de planteles debe concluir en febrero de 2027

De acuerdo con la planeación prevista, la construcción de los planteles iniciará en septiembre de 2026, en predios destinados para este propósito. Se estima una inversión aproximada de 16 millones de pesos por cada plantel, mediante recursos federales.

La terminación de las obras dependerá del avance y del programa de construcción; sin embargo, se tiene previsto que las instalaciones puedan estar listas durante el mes de febrero de 2027.

Cada plantel tendrá la capacidad de atender inicialmente a aproximadamente 300 estudiantes y contará con espacios adecuados para el desarrollo de las actividades académicas y formativas, entre ellos tres aulas, área administrativa, sanitarios, aula de cómputo, espacio cultural, bodega y una cancha cubierta.

La instalación de estos nuevos centros educativos responde a los criterios establecidos para ampliar la cobertura de educación media superior, priorizando municipios con condiciones de urbanización y accesibilidad que permitan acercar este servicio a un mayor número de jóvenes.

Con la puesta en marcha de los nuevos Bachilleratos Margarita Maza en Huamantla y San Pablo del Monte, se busca fortalecer la infraestructura educativa, ampliar la cobertura de educación media superior y generar mayores oportunidades para que las y los jóvenes continúen con su formación académica.

Actualmente, las autoridades involucradas continúan con los trabajos de organización académica, inscripción, selección de personal y preparación de los espacios provisionales, mientras avanzan los procesos para la construcción de las instalaciones definitivas.

La incorporación de estos nuevos planteles representa un paso importante para acercar la educación media superior a las comunidades y contribuir a que un mayor número de jóvenes tenga acceso a una formación integral, flexible e incluyente.