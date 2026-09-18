La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, afirmó ante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que la entidad mantiene condiciones de gobernabilidad, estabilidad institucional y coordinación entre los tres poderes para continuar trabajando junto al Gobierno de México.

La declaración ocurrió durante la visita de Claudia Sheinbaum a Tlaxcala para presentar su Segunda Rendición de Cuentas, “Honestidad y Resultados”.

La gobernadora Lorena Cuéllar, sostuvo que Tlaxcala es un estado plural, incluyente y democrático, donde las diferencias pueden procesarse con respeto a las instituciones.

Tlaxcala es plural, incluyente y democrático. Aquí sabemos que las diferencias son legítimas; que las instituciones se respetan y que, llegado el momento, la voluntad del pueblo es la que decide. Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala

La gobernadora de Tlaxcala, señaló que existen condiciones institucionales para mantener la coordinación con el Gobierno de México y avanzar en proyectos dirigidos al bienestar y desarrollo de la población.

Aquí hay gobernabilidad, coordinación entre los tres poderes y un pueblo dispuesto a seguir trabajando por México. Puede confiar en Tlaxcala. Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala

Lorena Cuéllar destaca gobernabilidad y unidad de Tlaxcala. (cortesía)

Tlaxcala avanza en proyectos estratégicos junto al Gobierno de México

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, destacó que la coordinación institucional ha permitido impulsar proyectos estratégicos en la entidad.

Entre las acciones mencionó la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la nueva sede del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en Contla, el Distribuidor Vial de Santa Ana Chiautempan, el saneamiento de la cuenca Atoyac-Zahuapan, la construcción de 17 mil viviendas y el Polo de Desarrollo para el Bienestar de Huamantla, señalado en el posicionamiento como el primero del país.

La gobernadora de Tlaxcala explicó que estos proyectos buscan llevar beneficios a hogares, escuelas, hospitales y comunidades, bajo una visión compartida de bienestar y justicia social. Ante el último año de su administración, Lorena Cuéllar Cisneros aseguró que mantendrá el ritmo de trabajo para concluir los proyectos en marcha y entregar resultados a la ciudadanía.

Tlaxcala no disminuirá el paso. No será un año para administrar el cierre. Será un año para concluir, consolidar y cumplir. Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala

Lorena Cuéllar destaca gobernabilidad y unidad de Tlaxcala. (cortesía)

Lorena Cuéllar refrenda respaldo a la soberanía nacional

Durante su intervención, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, también reconoció la defensa de la soberanía nacional expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La gobernadora Lorena Cuéllar señaló que Tlaxcala comparte el principio de mantener una relación con el mundo basada en la “cooperación entre iguales siempre; subordinación, nunca”.

La gobernadora de Tlaxcala, afirmó que, por su historia e identidad, Tlaxcala comprende el valor de la soberanía y sostuvo que la entidad continuará aportando a la construcción de un México con mayor bienestar, derechos y oportunidades.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, refrendó ante Claudia Sheinbaum Pardo la disposición de su administración para mantener una relación de coordinación y trabajo institucional.