La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar supervisó los avances de construcción de las nuevas oficinas del Archivo General y de la Dirección de Notarías y Registros Públicos, proyecto que registra un avance de 35 por ciento y contempla una inversión superior a 130 millones de pesos.

El inmueble formará parte de la Ciudad Judicial, en el municipio de Apizaco, y tiene como objetivo fortalecer la seguridad jurídica, modernizar los servicios y mejorar la atención a las y los tlaxcaltecas.

Durante el recorrido, la gobernadora adelantó que el proyecto también contempla incorporar las oficinas del Instituto de Catastro del Estado, con el propósito de contribuir al resguardo del patrimonio de las familias tlaxcaltecas.

Lorena Cuéllar supervisa avance de nuevas oficinas del Archivo General en Tlaxcala. (CORTESÍA)

Nuevas oficinas resguardarán documentos notariales

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar explicó que los 24 notarios de Tlaxcala tienen bajo su resguardo las escrituras que constan en los libros notariales, por lo que, como parte del proceso de modernización, esta documentación será trasladada a un solo espacio para su conservación.

Asimismo, indicó que se lleva a cabo un proceso de digitalización de la información, con el objetivo de agilizar trámites y garantizar procedimientos transparentes, seguros y eficientes.

Este lugar es importante, no como edificio ni como dependencia, sino que se va a resguardar el patrimonio de todos los tlaxcaltecas. Por ello, se van a invertir más de 130 millones de pesos en esta gran obra, para salvaguardar lo que les ha costado a los ciudadanos, años de ahorro para lograr una propiedad y para que tengamos mucho cuidado en todo este procedimiento que realizan los ciudadanos. Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala

El secretario de Infraestructura, Eduardo Rubén Hernández Tapia, detalló que, a dos meses del inicio de la construcción, el inmueble presenta un avance de 35 por ciento y se prevé que sea inaugurado durante el primer trimestre de 2027.

Lorena Cuéllar supervisa avance de nuevas oficinas del Archivo General en Tlaxcala. (CORTESÍA)

Ciudad Judicial suma proyectos por más de 260 mdp

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar señaló que, como parte de la ampliación de la Ciudad Judicial, su administración también invierte más de 260 millones de pesos en proyectos como la construcción de 16 salas de oralidad civil y familiar y el Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM).

Estos espacios buscan fortalecer el sistema de justicia y ofrecer instalaciones adecuadas para la atención de casos relacionados con niñas, niños y adolescentes, así como para la convivencia entre madres, padres e hijos.

Se encuentran también las 16 salas de oralidad que van a agilizar todos los trámites, sobre todo en casos de niñas, niños y adolescentes en el tema de custodias, de pensiones. Y también estamos construyendo el CECOFAM, donde van a convivir los papás y sus hijos con instalaciones adecuadas y personal especializado, todo en bien de nuestras niñas y niños. Son muchos millones que se están invirtiendo. Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Eduardo Rubén Hernández Tapia, detalló que, a dos meses de iniciar la construcción, el nuevo edificio registra un avance del 35 por ciento, por lo que adelantó que se proyecta su inauguración para el primer trimestre de 2027.

Destacó que la inversión en materia de infraestructura por parte de la actual administración detona el desarrollo económico en las diversas regiones del estado, lo que permite construir “una nueva historia” para las familias de Tlaxcala.

Lorena Cuéllar supervisa avance de nuevas oficinas del Archivo General en Tlaxcala. (CORTESÍA)

El director de Notarías y Registros Públicos del estado, Jeremy Martín Rocha Domínguez, afirmó que, gracias a la visión y compromiso de la gobernadora de Tlaxcala,, el nuevo edificio y la modernización de los servicios en la dependencia estatal, contribuirán a proteger el patrimonio de las y los tlaxcaltecas.