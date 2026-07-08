La plataforma de identidad digital Llave MX, desarrollada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), alcanzó un total de 28 millones 48 mil 244 cuentas creadas desde su lanzamiento en 2024.

La herramienta permite acceder a sitios y servicios del Gobierno de México mediante una cuenta única vinculada a la CURP y a un medio de contacto personal, lo que facilita la realización de trámites en línea sin intermediarios y evita la creación de múltiples registros en distintas plataformas.

Llave MX permite gestionar trámites y documentos oficiales

A través del portal llave.gob.mx, las personas usuarias pueden consultar el estatus de trámites, obtener documentos oficiales y acceder a programas gubernamentales desde un mismo sistema, y sin la necesidad de crear diversas cuentas.

La plataforma fue desarrollada por la Fábrica de Software y busca ofrecer una experiencia sencilla y gratuita, sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales o contar con conocimientos especializados en informática.

Hasta junio de 2026, Llave MX contaba con 242 sistemas integrados, de los cuales 204 corresponden al ámbito federal, 30 al estatal y ocho al municipal.

Entre los servicios más utilizados se encuentran la Plataforma Nacional del Registro Civil, los trámites propios de Llave MX, las consultas en Expediente MX y el sistema de citas de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Llave MX superó los 28 millones de cuentas y amplía el acceso digital a trámites y servicios gubernamentales. (cortesía)

Beca Rita Cetina impulsó el crecimiento de registros

La adopción de Llave MX registró uno de sus mayores incrementos durante el proceso de inscripción a la Beca Rita Cetina, cuando se crearon 2.96 millones de cuentas en una sola semana.

De acuerdo con la información oficial, este comportamiento reflejó el papel de la tecnología como herramienta para facilitar el acceso a programas sociales y educativos.

Además, los dispositivos móviles representan el principal medio de ingreso a la plataforma, con 72.70 por ciento de los accesos registrados.

Las computadoras de escritorio concentran 27.95 por ciento de las conexiones, mientras que las tabletas representan 0.73 por ciento del uso total.

El Estado de México lidera número de usuarios registrados

Por entidad federativa, el Estado de México concentra 4.07 millones de cuentas, equivalente a 14.98 por ciento del total nacional.

Le siguen la Ciudad de México con 2.16 millones de usuarios y Jalisco con 1.75 millones de cuentas creadas.

La plataforma también registra actividad de personas mexicanas residentes en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, donde se reportan 4.5 millones de usuarios, además de registros en otros países como Alemania.

Con este sistema de autenticación digital, la ATDT busca facilitar el acceso seguro a los servicios gubernamentales y reducir procesos burocráticos para la ciudadanía.