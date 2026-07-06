La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en coordinación con la Secretaría de Gobernación y el Registro Nacional de Población, implementó la Plataforma Nacional del Registro Civil, una herramienta que busca garantizar el derecho a la identidad mediante la digitalización de trámites y servicios en las 32 entidades del país.

Actualmente, la plataforma registra 18.2 millones de usuarios, permite consultar y tramitar actas de matrimonio, nacimiento y defunción desde cualquier parte del mundo, eliminando la necesidad de acudir presencialmente a las oficialías o viajar a las localidades de origen.

La Plataforma Nacional del Registro Civil concentra servicios de las 32 entidades federativas. (cortesía. )

Simplificación administrativa redujo requisitos y tiempos de atención

La Plataforma Nacional del Registro Civil integra los servicios de los registros civiles de las 32 entidades federativas en un solo sitio, donde los usuarios pueden descargar documentos oficiales o solicitar la captura, corrección y aclaración de datos.

Esta plataforma es resultado de la estrategia histórica de simplificación administrativa que redujo de 28 a 20 los trámites disponibles en el catálogo, además de disminuir de ocho a cinco los requisitos exigidos para cada gestión y con estas modificaciones, el tiempo promedio de resolución de los expedientes pasó de 20 a cinco días hábiles.

La Plataforma Nacional del Registro Civil concentra servicios de las 32 entidades federativas. (cortesía. )

Trámites digitalizados cubren 80 por ciento de la demanda ciudadana

Según la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), los servicios digitalizados actualmente cubren el 80 por ciento de los trámites más demandados por la población.

La ATDT señaló que centralizar los servicios del Registro Civil en una sola plataforma, homologar procedimientos y reducir tiempos de respuesta contribuye a construir una administración pública más eficiente y cercana a la ciudadanía.

Asimismo, destacó que la Plataforma Nacional del Registro Civil elimina barreras geográficas y burocráticas que históricamente dificultan la obtención de documentos oficiales, fortaleciendo el acceso al derecho a la identidad tanto dentro como fuera del territorio nacional.