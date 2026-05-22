El senador Saúl Monreal ha decidido retirarse de la contienda por la gubernatura de Zacatecas para las elecciones de 2027.

Pese a que habría mostrado su deseo de buscar la gubernatura de Zacatecas, Saúl Monreal descartó la posibilidad de competir fuera de Morena.

“No buscaré la candidatura de Morena en Zacatecas y tampoco competiré por otro partido” Saúl Monreal

Saúl Monreal se baja de la contienda por la gubernatura de Zacatecas

Tras una reunión con la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, Saúl Monreal aceptó que no podrá participar en la encuesta interna debido a lineamientos del partido y posibles criterios de género.

🔴 “No buscaré la candidatura de Morena en Zacatecas y tampoco competiré por otro partido”, confirma Saúl Monreal (@Saul_MonrealA) tras su reunión con la dirigencia nacional de Morena.



➡️El senador asegura que le pidió a Ariadna Montiel un reconocimiento a su trayectoria… pic.twitter.com/MEBgDBp03J — Azucena Uresti (@azucenau) May 22, 2026

Ariadna Montiel, le comunicó directamente a Saúl Monreal que no podrá participar en la encuesta interna de Morena para el proceso electoral de 2027.

Esto ante la posibilidad de que el partido defina que la candidatura en Zacatecas deba ser encabezada por una mujer, lo cual lo dejaría fuera de la contienda automáticamente.

“Me decía incluso la dirigente: ‘vamos a esperar porque a ver qué tal si es mujer’. Y si es mujer, pues ya no puedes. Es una decisión del partido” Saúl Monreal

Aunque aceptó que no participará, Saúl Monreal pidió a la dirigencia un reconocimiento a su liderazgo y trayectoria política en Zacatecas y abrir espacios de inclusión dentro del movimiento.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, Saúl Monreal agradeció el diálogo que tuvo con Ariadna Montiel donde se coincidió en la necesidad de fortalecer a Morena rumbo a los próximos procesos electorales.

“Yo lo he dicho y se lo dije a usted, era necesario que las dirigencias tomaran actitudes incluyentes. Incluso lo dije: ‘se corre el riesgo de que se pierda, no nada más Zacatecas, sino otras entidades’” Saúl Monreal

Saúl Monreal descarta competir por la gubernatura de Zacatecas fuera de Morena

A pesar de su exclusión, Monreal enfatizó que no buscará la candidatura con otra fuerza política y priorizará la unidad del movimiento ante las críticas de la oposición.

“Nos mencionan ‘narcogobierno’, ‘narcomovimiento’ y tenemos que estar todos unidos frente a esta embestida” Saúl Monreal

Saúl Monreal afirmó que su intención es no ser un “factor de división” y prefirió privilegiar la unidad interna del movimiento para enfrentar lo que describió como una “embestida de la derecha”.

Durante su conversación, Saúl Monreal subrayó la importancia de cerrar filas para defender a Morena de ataques externos y fortalecer la estructura partidista.

Saúl Monreal subrayó que su aspiración a la gubernatura de Zacatecas no era una “obsesión”, por lo que ahora centrará sus esfuerzos en fortalecer al movimiento en lugar de buscar su aspiración personal.