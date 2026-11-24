La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo presentó la estrategia Zonas Aliadas, una red de 1,272 establecimientos en los 46 municipios de Guanajuato que ofrecerán resguardo y atención inicial a niñas, adolescentes y mujeres que enfrenten situaciones de violencia, acoso o riesgo en espacios públicos.

El anuncio se realizó durante la emisión número 100 del programa Conectando con la Gente, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el próximo 25 de noviembre. La iniciativa reúne al Gobierno estatal, a través de distintas dependencias, y a empresas de la iniciativa privada.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 del INEGI, el 43.5 por ciento de las mujeres de 15 años y más en Guanajuato ha experimentado violencia en el ámbito comunitario a lo largo de su vida.

Zonas Aliadas en Guanajuato ofrecerán resguardo y contacto con autoridades

En esta primera etapa, la estrategia incorpora 943 tiendas OXXO, 76 estaciones OXXO Gas, 195 Farmacias ISSEG, 57 tiendas Bara y el Aeropuerto Internacional de Guanajuato. Los establecimientos tendrán un distintivo visible para que las mujeres puedan reconocerlos y solicitar ayuda.

Cuando una persona se sienta perseguida, acosada o amenazada, podrá ingresar a alguno de estos espacios y pedir apoyo al personal capacitado, que deberá recibirla sin prejuicios y ofrecerle resguardo mientras llegan las autoridades.

La secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas Hernández, informó que hasta el momento se ha capacitado a 582 personas de los establecimientos participantes. La formación busca que el personal pueda brindar atención inicial con empatía y perspectiva de género.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, explicó que los puntos contarán con botones de enlace ciudadano o sistemas de alerta conectados con las autoridades. Al activarse, se solicitará la intervención de la Policía Municipal como primera respondiente, con respaldo y seguimiento de la Policía Estatal mediante el sistema de coordinación de emergencias.

Cuando la situación lo requiera, las mujeres también podrán recibir acompañamiento jurídico y psicológico, así como vinculación con otras instituciones para dar seguimiento a sus casos.

Empresas y farmacias se incorporan a la red de protección para mujeres

La directora general del ISSEG, Judith Juárez Guzmán, señaló que las 195 Farmacias ISSEG participarán con personal capacitado, cámaras de vigilancia y botones de alerta. Añadió que más del 90 por ciento de quienes trabajan en estos establecimientos son mujeres.

En tanto, representantes de OXXO informaron que la empresa utilizará su infraestructura y sistemas de seguridad para ofrecer un primer espacio de resguardo y facilitar el contacto con las autoridades.

La gobernadora invitó a propietarios de tiendas, restaurantes y otros negocios a sumarse a la estrategia, sin importar si pertenecen a una cadena comercial. Los establecimientos interesados pueden solicitar información a la Secretaría de las Mujeres mediante el número 473 164 0369, donde conocerán el proceso de capacitación e incorporación.

Además, el Gobierno estatal recordó los canales de atención disponibles: la línea 075 para orientación y asesoría especializada, el 911 para emergencias y el 089 para realizar denuncias anónimas.

Guanajuato refuerza acciones de atención y prevención de la violencia

Durante Conectando con la Gente, la secretaria de las Mujeres también presentó actividades del programa Todo por Ellas, que contempla acciones de sensibilización y capacitación para prevenir distintas formas de violencia.

Entre ellas se encuentra la formación de personas servidoras públicas en materia de violencia digital, con la participación de la activista Olimpia Coral Melo, además de medidas para mejorar la atención a mujeres víctimas y evitar su revictimización.

Libia Dennise recordó que Guanajuato cuenta con el Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos en Situación de Violencia, que opera desde 2019 y brinda protección y acompañamiento integral a quienes enfrentan situaciones de alto riesgo.

La mandataria llamó a las mujeres que viven violencia, particularmente dentro de sus hogares, a buscar apoyo y acercarse a los servicios disponibles.

Libia Dennise inaugura la Cumbre de Salud Guanajuato 2026

En otra actividad de su agenda, la gobernadora inauguró la Cumbre de Salud Guanajuato 2026, bajo el lema “Investigación, Innovación y Liderazgo para la Gente”, que se realiza los días 23 y 24 de noviembre en el Poliforum León, con una asistencia estimada de 1,200 participantes.

Durante el encuentro se abordarán temas como la aplicación de inteligencia artificial en la medicina y la preparación ante futuras epidemias. También se presentarán 83 trabajos de investigación desarrollados en Guanajuato y se reconocerán los 37 años de contribuciones del Comité Estatal de Investigación para la Salud.

La gobernadora informó que, durante los primeros dos años de su administración, se han brindado casi 29 millones de atenciones médicas a una población de 3.1 millones de guanajuatenses sin derechohabiencia. Asimismo, señaló que el sistema estatal mantiene un abasto de medicamentos superior al 95 por ciento.

Por su parte, el secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá, explicó que la cumbre reúne a especialistas, investigadores, académicos y autoridades para impulsar la innovación y fortalecer los servicios médicos en la entidad.