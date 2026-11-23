La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó la ceremonia conmemorativa por el centenario del nacimiento de José Alfredo Jiménez, en Dolores Hidalgo, donde se reunieron visitantes de distintos puntos del país para celebrar el legado del cantautor mexicano.

Durante el evento, la mandataria estatal destacó la importancia del compositor para la cultura y la identidad de México, al recordar que sus canciones continúan conectando con el público a través de sentimientos como el amor, el desamor, la esperanza y la pasión.

Qué hermoso ver esta plaza llena en un día tan especial para Dolores Hidalgo, Guanajuato y todo México para celebrar El Centenario del Nacimiento de José Alfredo Jiménez. Libia Denisse García, gobernadora de Guanajuato

Libia Dennise encabeza el Festival del Centenario de José Alfredo Jiménez (cortesía )

Libia Dennise celebra el legado del compositor de la gente

La gobernadora reconoció a la hija del cantautor, Paloma Jiménez, por ser la guardiana incansable de un legado que consideró patrimonio cultural de México y del mundo.

Durante su mensaje, la gobernadora Libia Dennise señaló que el cantante, José Alfredo Jiménez escribió desde el sentimiento y el corazón, lo que permitió que su obra permaneciera a lo largo de los años y fuera reconocida por generaciones.

Hoy estamos felices de estar aquí, y nos da mucha alegría porque venimos de diferentes rincones a celebrar al compositor de la gente porque José Alfredo le escribió al pueblo. Lo hizo de una manera que permanece a lo largo de los años porque escribió desde el sentimiento, desde el corazón. Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

La mandataria también recordó que las canciones de José Alfredo Jiménez han acompañado distintas experiencias de la vida y destacó que el cantautor representa un orgullo para Guanajuato.

Una canción de José Alfredo Jiménez siempre nos recuerda lo que es hablar de amor, y desamor, de esperanza y pasión. Hoy celebramos cien años de que esta tierra vio nacer a ese niño que corría por las calles de Dolores sin saber que cien años después estaríamos aquí para celebrar al más grande cantautor que ha dado este país, un orgullo de Guanajuato. Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Libia Dennise encabeza el Festival del Centenario de José Alfredo Jiménez (cortesía )

Festival del Centenario de José Alfredo Jiménez reúne actividades culturales

La conmemoración se desarrolló durante tres días en Dolores Hidalgo Guanajuato, con conciertos, actividades artísticas, recorridos tradicionales, presentaciones literarias y espacios para disfrutar de la gastronomía y las artesanías de la entidad.

El programa del Festival del Centenario de José Alfredo Jiménez incluyó presentaciones de Lupita Infante, Camila Fernández, Majo Aguilar y Sin Bandera, como parte de las actividades para celebrar los cien años del nacimiento del cantautor.

En la ceremonia también participaron el presidente municipal de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri; la secretaria de Turismo e Identidad, Guadalupe Robles, y el presidente del Consejo Consultivo del DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza.

Libia Dennise encabeza el Festival del Centenario de José Alfredo Jiménez (cortesía )

Hoy todos estamos orgullosos de seguir cantando sus canciones; José Alfredo es una presencia viva, hoy seguimos reunidos al rey de nuestros corazones, ¡qué viva José Alfredo Jiménez!. Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

El centenario de José Alfredo Jiménez 2026 reunió a visitantes y habitantes de Dolores Hidalgo para recordar la trayectoria y el legado musical del compositor, reconocido como el compositor de la gente, cuya obra continúa formando parte de la cultura popular mexicana.