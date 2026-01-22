La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó la inauguración del Pabellón Guanajuato durante la apertura de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se lleva a cabo del 21 al 25 de enero en Madrid, España.

Como parte de la jornada inaugural, la Mandataria Estatal realizó un recorrido por el Pabellón de México, donde se congregaron autoridades, líderes del sector turístico, operadores y inversionistas internacionales.

Posteriormente, presentó al estado de Guanajuato dentro del stand nacional como un destino con identidad propia, riqueza cultural y una visión turística de largo plazo.

Nuestro Pabellón de Guanajuato en FITUR 2026 es un pedacito de nuestra cultura, de la pasión con la que hacemos las cosas y del talento de nuestra gente. Es un espacio vivo y cercano, que se siente y se disfruta con mojigangas, sabores que cuentan historias, catas, artesanías y experiencias que conectan directo con el corazón. Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Libia Dennise inaugura el Pabellón Guanajuato en FITUR 2026

La Gobernadora destacó que el Pabellón Guanajuato, ubicado dentro del stand nacional, permite mostrar al estado como un destino con experiencias culturales y gastronómicas distintivas, además de una estrategia turística con visión de futuro.

Este espacio fue concebido como un punto de encuentro profesional para la generación de citas de negocio, la promoción de alianzas estratégicas y la apertura de nuevas oportunidades con turoperadores, medios de comunicación, inversionistas y líderes del sector turístico.

A través de experiencias sensoriales, muestras artesanales y degustaciones, Guanajuato proyecta su identidad como un destino auténtico, diverso y con profundas raíces culturales, capaz de competir en el mercado turístico internacional.

La configuración del pabellón responde a la Nueva Marca Turística de Guanajuato y a la visión del Gobierno de la Gente, que impulsa un modelo de promoción turística centrado en las personas, combinando tradición, innovación y beneficios directos para las comunidades.

Guanajuato impulsa turismo con enfoque social en FITUR Woman y Premios Excelencias

Como parte de su agenda en FITUR 2026, Libia Dennise participó en FITUR Woman, dentro del panel “Soluciones y beneficios del empoderamiento económico en el ámbito regional”, un foro internacional que posiciona al turismo como herramienta clave para el crecimiento sostenible y la igualdad de oportunidades.

Durante su intervención, compartió la experiencia de Guanajuato como un estado que impulsa un modelo turístico con enfoque social y perspectiva de género, donde el desarrollo no solo se mide en visitantes o derrama económica, sino en la generación de independencia económica, bienestar y oportunidades reales para las mujeres.

Libia Dennise posiciona a Guanajuato en FITUR 2026 (Cortesía)

Asimismo, la Gobernadora asistió a la Ceremonia de Entrega de los Premios Excelencias, uno de los reconocimientos más importantes del sector turístico a nivel internacional, que distingue proyectos con impacto social, económico y cultural.

En la categoría Excelencias Turísticas, Guanajuato fue premiado por el proyecto “Enoturismo en el Valle de la Independencia”, iniciativa que integra 46 viñedos en los municipios de:

Dolores Hidalgo

San Miguel de Allende

León

Comonfort

Este proyecto consolida al estado como un destino emergente de enoturismo con identidad, valor cultural y alto potencial internacional.

En la misma categoría, el Festival Internacional del Globo (FIG) fue finalista, al ser reconocido como uno de los eventos de aeroestación más importantes del mundo, fortaleciendo la imagen de Guanajuato como sede de eventos de clase internacional.

En Excelencias Gourmet, el estado obtuvo el galardón por la Temporada gastronómica Guanajuato ¡Sí Sabe!, gracias a su capacidad de articular tradición culinaria, innovación, identidad regional y la participación activa de cocineras, productores y comunidades.

Estos reconocimientos reflejan la solidez de la política turística del estado, con identidad, arraigo comunitario y una clara proyección internacional, además de un modelo que distribuye los beneficios del turismo en las regiones y fortalece las economías locales.

Libia Dennise fortalece la proyección internacional y la inversión turística en Guanajuato

Como parte de su agenda de inversión, la Gobernadora sostuvo una reunión de trabajo con Alberto Lalinde, Vicepresidente de Operaciones para las Américas de Meliá Hotels International, una de las cadenas hoteleras más importantes del mundo, con presencia en más de 40 países.

Durante el encuentro se revisaron los avances del nuevo hotel ME by Meliá en San Miguel de Allende, un proyecto que refleja la confianza de inversionistas globales en el potencial cultural y turístico de Guanajuato, y que generará empleos de calidad y desarrollo económico local.

Además, se exploraron oportunidades para ampliar la presencia de la marca en otros municipios del estado, fortaleciendo un modelo en el que el turismo no solo atrae visitantes, sino también inversión que impulsa cadenas productivas, capacitación y crecimiento regional.