Libia Dennise García Muñoz Ledo encabezó la conmemoración del 202 aniversario de la constitución de Guanajuato como Estado Libre y Soberano, en un acto cívico que, por primera vez en la historia, fue realizado bajo el gobierno de una mujer.

La ceremonia tuvo lugar en la Glorieta Santa Fe, espacio emblemático de la capital del estado, donde también se conmemoró el Día de la Bandera del Estado, símbolo de identidad, fortaleza y orgullo para las y los guanajuatenses.

Libia Dennise hace historia como la primera mujer en encabezar esta conmemoración

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo destacó que esta conmemoración representa un momento histórico, al realizarse por primera vez bajo el liderazgo de una mujer, lo que refleja la transformación de Guanajuato y la apertura de nuevas oportunidades para las futuras generaciones.

Hoy celebramos 202 años de historia, de orgullo, de libertad y de trascendencia. Guanajuato no es solo un estado, es el alma de nuestro país. Aquí nació México, aquí se encendió la chispa de la independencia y aquí se consolidó el federalismo. Libia Dennise

Recordó que el 20 de diciembre de 1823, Guanajuato se adhirió al Acta Constitucional de la Nación Mexicana, convirtiéndose en el primer estado en integrarse a la Federación, hecho que reafirmó su vocación republicana y su papel protagónico en la construcción del país.

Asimismo, subrayó que, a lo largo de más de dos siglos, Guanajuato ha sido protagonista de momentos clave de la historia nacional, desde la Guerra de Independencia, la defensa de la República, hasta la consolidación democrática, gracias al esfuerzo colectivo de mujeres y hombres que han fortalecido sus instituciones y su identidad.

Guanajuato celebró 202 años como Estado Libre y Soberna con acto cívico encabezado por Libia Dennise. (Cortesía )

Guanajuato honra a sus personajes históricos y fortalece su identidad

En el marco de esta conmemoración, se rindió homenaje a personajes ilustres que marcaron el rumbo del estado y del país, como Luis Cortázar y Rábago, así como a mujeres valientes y visionarias como Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, María Ignacia “La Güera” Rodríguez, María Josefa Marmolejo de Aldama, Elena Torres Cuéllar y las mujeres insurgentes de Pénjamo, entre muchas otras, cuyo legado continúa inspirando a Guanajuato.

También se destacó el significado de la Bandera del Estado de Guanajuato, cuyo escudo representa valores como la fe, la fortaleza y la identidad de una tierra que no se rinde y que mira al futuro con esperanza.

La gobernadora reafirmó que el Gobierno de la Gente mantiene como eje central a las personas, colocando a las familias guanajuatenses en el centro de las decisiones públicas, con el compromiso de que nadie se quede atrás y de seguir construyendo un estado con oportunidades, bienestar y desarrollo para todas y todos.

Guanajuato ha estado siempre a la altura de lo que México necesita. Hoy más que nunca, sigamos orgullosos de nuestra historia y comprometidos con el futuro de esta tierra que inspira. Libia Dennise

Al evento asistieron autoridades de los tres poderes del estado, representantes de las fuerzas armadas, integrantes del gabinete estatal, legisladores, estudiantes, deportistas, sociedad civil y ciudadanía en general.