Durante la emisión del programa “Conectando con la Gente”, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo aseguró que la Tarjeta Rosa y el Programa Tocando Corazones continuarán funcionando en Guanajuato este 2026.

La gobernadora estuvo acompañada por Rosario Corona Amador, secretaria del Nuevo Comienzo, Rosa Laura Rojas Reynoso, representante del Patronato del Hospital de Especialidades Pediátrico de León, A.C., y Paola Morfín Ruvalcaba, beneficiaria de la Tarjeta Rosa.

Mujeres de Guanajuato seguirán recibiendo respaldo directo del Gobierno estatal

Libia Dennise García aseguró que las mujeres de Guanajuato continuarán manteniendo el respaldo estatal para promover políticas en beneficio de ellas. Destacando que la Tarjeta Rosa continuará con beneficios para mujeres de 25 a 45 años, con dos entregas al año, cada una por 3 mil pesos.

Asimismo, detalló que se contará con beneficios adicionales como:

Asistencia dental, nutricional, vial y funeraria

Médico a domicilio

Ambulancia de emergencia

Asesoría legal

Asistencia en el hogar

Rosario Corona dio a conocer que en febrero y marzo se abrirá la convocatoria para la Tarjeta Rosa a través de su aplicación móvil, con cambios que facilitarán la operación y atenderán los comentarios de las usuarias. Mientras que en abril y mayo se realizará la entrega de la tarjeta.

El Gobierno de Guanajuato mantendrá en 2026 la Tarjeta Rosa y apoyos a OSC con reglas claras y recursos garantizados (Cortesía)

Entre los cambios destaca el NIP impreso y una activación más simple; además, la beneficiaria podrá designar a un beneficiario, en caso de fallecimiento de la titular. Por su parte, el proceso de activación se realizará mediante un código QR, donde al seguir los pasos se logrará la activación.

Es importante que a la hora de recoger su tarjeta, las beneficiarias lleven:

Teléfono celular

INE física vigente

Acta de nacimiento de su hija o hijo registrado

Comprobante de domicilio para la confirmación de datos

Copia del INE de la persona designada como beneficiaria

Tocando Corazones avanza hacia un modelo más profesional y transparente

Muñoz Ledo detalló que el programa Tocando Corazones continuará llegando a gente que en verdad lo necesite a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Grupos Organizados (GO). La mandataria señaló que durante el 2025 se entregaron 265 apoyos con más de 866 millones de pesos, lo que permitió que 70 OSC y GO recibieran un apoyo por primera vez.

Por su parte, la secretaria del Nuevo Comienzo dio a conocer que para este año Tocando Corazones cuenta con una inversión de más de 645 millones de pesos, que se repartirán en dos convocatorias.

La primera convocatoria se publicará el 23 de marzo, con un periodo de registro de proyectos del 25 de marzo al 24 de abril. La segunda está programada para el 19 de agosto, con un periodo de registro de proyectos del 25 de agosto al 11 de septiembre.

El Gobierno de Guanajuato mantendrá en 2026 la Tarjeta Rosa y apoyos a OSC con reglas claras y recursos garantizados (Cortesía)

Durante el mensaje, se explicó que las GO podrán solicitar apoyos de hasta 100 mil pesos, mientras que las OSC podrán solicitar apoyos de hasta 15 millones de pesos.

Además, por primera vez se incorporan apoyos para la constitución legal de las organizaciones y para acciones o proyectos de intervención o mejoras de bienes inmuebles considerados como monumentos históricos, artísticos o culturales.

La representante del Patronato del Hospital de Especialidades Pediátrico de León, A.C., reconoció las mejoras en las reglas de operación de Tocando Corazones, pues con un apoyo de 7.9 mdp esta asociación contempla incrementar la capacidad de hospedaje y mejorar la calidad de atención a los familiares de pacientes pediátricos provenientes de los 46 municipios. Asimismo, se construirán:

3 dormitorios

2 módulos de baños

Salón de usos múltiples para capacitación y talleres

Capilla

Obras de drenaje pluvial

Muro de contención

Barda perimetral

El Gobierno de Guanajuato mantendrá en 2026 la Tarjeta Rosa y apoyos a OSC con reglas claras y recursos garantizados (Cortesía)

Además, en la segunda convocatoria, la asociación recibió un monto aprobado de 384 mil pesos, destinados para la compra de una camioneta utilitaria para mejorar la logística y capacidad de respuesta del Patronato.

Finalmente, Libia Dennise García agradeció a las invitadas y refrendó su compromiso de mantener políticas públicas en beneficio de las mujeres de Guanajuato.