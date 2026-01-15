Libia Dennise García Muñoz Ledo mantiene una visión enfocada en la atracción de inversiones que generen mayores oportunidades laborales para las y los guanajuatenses.

Como resultado de esta estrategia, el Gobierno de la Gente ha concretado 19 proyectos del sector automotriz y de autopartes, con una inversión de 1 mil 741 millones de dólares y el compromiso de crear 6 mil 460 empleos.

Guanajuato se consolida como un estado competitivo bajo la visión de Libia Dennise

La secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, promueve de manera permanente las ventajas competitivas del estado para posicionar a Guanajuato como un destino atractivo para la inversión y como uno de los clústeres automotrices más dinámicos de Norteamérica.

Las inversiones anunciadas provienen de los siguientes países:

Alemania

China

Corea

España

Estados Unidos

Italia

Japón

México

Estos proyectos se instalarán en los municipios de Abasolo, Apaseo el Grande, Guanajuato capital, Irapuato, León, San José de Iturbide, San Miguel de Allende y Silao, fortaleciendo el desarrollo industrial y regional del estado.

Inversiones automotrices fortalecen liderazgo industrial de Guanajuato. (Cortesía)

Libia Dennise fortalece el acompañamiento directo a empresas automotrices

A través de la Secretaría de Economía, el Gobierno de la Gente mantiene un diálogo permanente con la industria automotriz y sus proveedores, con el objetivo de identificar ajustes temporales, atender necesidades específicas y detectar oportunidades de reconversión productiva.

Asimismo, se brinda acompañamiento directo a las empresas mediante programas de fortalecimiento, capacitación laboral, vinculación con talento local y estrategias de atracción enfocadas en electromovilidad y relocalización de cadenas productivas.

Para impulsar el crecimiento del sector automotriz-autopartes, también se apoya a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en su integración a cadenas de valor más amplias y en el fortalecimiento del mercado interno, a través de la estrategia de encuentros de negocio “Conexión Industrial”.

Inversiones automotrices fortalecen liderazgo industrial de Guanajuato. (Cortesía)

El Gobierno de la Gente, mediante la Secretaría de Economía, refrenda su compromiso de consolidar el liderazgo industrial de Guanajuato, con una estrategia de diversificación hacia sectores de alto valor, basada en inclusión, conectividad y desarrollo sostenible para garantizar la prosperidad a largo plazo.