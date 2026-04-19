La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentó la estrategia estatal “Mi Equipo Es Guanajuato”, un programa que busca impulsar el deporte, fortalecer la convivencia social y preparar al estado rumbo al Copa Mundial FIFA 2026.

Durante el evento realizado en el Módulo CODE Las Joyas, en León, la mandataria aseguró que el deporte será una herramienta de transformación social, al promover valores como trabajo en equipo, disciplina y unidad comunitaria.

Mi Equipo Es Guanajuato fortalece comunidad y salud

“Mi Equipo Es Guanajuato” forma parte de una agenda transversal en la que participan distintas dependencias estatales para generar impactos positivos en salud, prevención de riesgos psicosociales, formación juvenil y recuperación de espacios públicos.

Guanajuato impulsa deporte con Mi Equipo Es Guanajuato (cortesía)

Como parte de la estrategia, Libia Dennise anunció que el Gobierno estatal organizará transmisiones de partidos de fútbol en espacios públicos, con sedes y horarios que se darán a conocer de manera gradual.

La intención es que familias y comunidades puedan reunirse para disfrutar del deporte en ambientes seguros y de sana convivencia, aprovechando la expectativa que generará el Mundial 2026 en México.

Guanajuato impulsa deporte con Mi Equipo Es Guanajuato (cortesía)

Durante la jornada inaugural también se puso en marcha la Copa de la Gente, torneo organizado por la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato.

El arranque incluyó partidos simultáneos en categorías infantil varonil, infantil femenil y personas mayores, como parte de una política incluyente para ampliar la participación deportiva.

Guanajuato impulsa deporte con Mi Equipo Es Guanajuato (cortesía)

La estrategia también contempla acciones como Cascarita Escolar, Futbol para la Gente, Gol por la Prevención, Turismo y Cultura, así como actividades en el sistema penitenciario.

Durante el evento arrancó además la campaña Futbol con causa, impulsada por el DIF Estatal Guanajuato, que consiste en donar balones a niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable.

Con este lanzamiento, el Gobierno de Guanajuato busca aprovechar el contexto del Mundial 2026 para fortalecer tejido social, promover estilos de vida saludables y acercar oportunidades a las juventudes.