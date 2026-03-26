La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo encabezó el arranque del Operativo San Cristóbal 2026, con la participación de más de 24 mil 954 elementos de los tres órdenes de gobierno, para garantizar el orden público y la seguridad durante la temporada de Semana Santa y Pascua.

Desde el C5i, el operativo fue presentado como un esquema de coordinación institucional, en el que participan dependencias federales, estatales y municipales, además de cuerpos de emergencia y sociedad organizada.

Libia Dennise García coordina despliegue de seguridad en Guanajuato

El despliegue contempla vigilancia permanente en carreteras, zonas turísticas, sitios religiosos, centros históricos, presas, balnearios y espacios de alta concentración.

Para estas acciones se cuenta con más de 6 mil 200 unidades, así como equipo especializado como ambulancias, lanchas y helicópteros.

La estrategia involucra a los 46 municipios del estado, fuerzas estatales, Ejército, Guardia Nacional y fiscalías, lo que permite una respuesta oportuna ante emergencias y situaciones de riesgo.

Además, se enfatizó la importancia de la corresponsabilidad social para prevenir accidentes y mantener condiciones de seguridad durante el periodo vacacional.

Como parte del operativo, se exhorta a la población a revisar las condiciones de los vehículos, usar cinturón de seguridad, evitar conducir bajo efectos del alcohol y extremar precauciones con niñas y niños.

También se recomienda evitar nadar en cuerpos de agua, prevenir incendios forestales y hacer uso responsable de las líneas de emergencia 911 y denuncia anónima 089.

El operativo se llevará a cabo del 26 de marzo al 12 de abril, con acciones orientadas a prevenir delitos, reducir accidentes y brindar atención oportuna.

Más de 24 mil elementos vigilan Guanajuato en Semana Santa. (Cortesía)

Libia Dennise García reconoce a FSPE en su 193 aniversario

En el marco del 193 aniversario de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), la gobernadora encabezó la entrega de más de 400 reconocimientos a elementos por su trayectoria y servicio.

Durante la ceremonia se otorgaron distinciones como la Cruz de Honor y al Valor, así como reconocimientos por integridad, desempeño, proximidad social y labor operativa.

También se rindió homenaje a los elementos caídos en cumplimiento de su deber, destacando su legado dentro de la corporación.

Como parte de las acciones para mejorar el bienestar del personal, se anunció la creación de la Red Sangre Azul, un programa de acompañamiento para familias de elementos fallecidos en servicio.

Además, se implementan nuevas prestaciones laborales, como permisos personales adicionales y apoyos en momentos clave de la vida familiar.

Más de 24 mil elementos vigilan Guanajuato en Semana Santa. (Cortesía)

Posteriormente, Libia Dennise García Muñoz Ledo inauguró el Segundo Encuentro Internacional del Notariado en la Universidad de Guanajuato.

El evento reúne a especialistas de México y otros países para abordar temas como inteligencia artificial, digitalización, fintech y prevención del lavado de dinero, fortaleciendo la cooperación internacional en el ámbito jurídico.