La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reconoció afectaciones recientes por fallas en el suministro eléctrico en Irapuato, así como en otros municipios y estados del país.

Ante este escenario, subrayó la urgencia de invertir en infraestructura de transmisión eléctrica, tema que ya ha sido planteado al Gobierno Federal, al advertir que podría convertirse en un riesgo para la competitividad de la entidad.

Durante su atención a medios, también abordó otros temas de coyuntura y reiteró la apertura al diálogo con la ciudadanía.

Libia Dennise García mantiene diálogo por protestas en Acámbaro y caso Salamanca

Sobre las protestas en Acámbaro por el proyecto de acueducto, la mandataria reiteró la disposición al diálogo con ciudadanos y sectores involucrados.

Indicó que se han realizado más de 50 mesas de trabajo con comunidades y liderazgos sociales, donde se ha explicado que el proyecto no afectará el agua para el campo, ya que se basa en la tecnificación del riego.

Asimismo, llamó a la población a informarse directamente, al señalar que algunas manifestaciones podrían responder a intereses ajenos al tema hídrico.

En relación con el caso de Salamanca y el pronunciamiento de Causa en Común, se aclaró que la mujer fallecida no formaba parte de un colectivo de búsqueda, según información del propio grupo.

No obstante, se reconoció la gravedad del caso y se destacó que el Gobierno estatal mantiene coordinación permanente con colectivos, mediante evaluaciones de riesgo, mecanismos de protección y mesas de trabajo con autoridades.

Libia Dennise García da seguimiento a casos de migrante, desapariciones y seguridad

Respecto al migrante fallecido bajo custodia del ICE, la gobernadora informó que se brinda acompañamiento integral a la familia.

Detalló que se mantiene comunicación con el consulado y se realizan gestiones diplomáticas para esclarecer la causa de muerte, además de apoyo en gastos y en la exigencia de justicia.

En el caso del minero desaparecido, señaló que continúan las gestiones con autoridades extranjeras, aunque el proceso ha resultado complejo.

Sobre el caso de Roberto Castañeda, precisó que no hay indicios de relación con su función pública, mientras que la Fiscalía mantiene abiertas todas las líneas de investigación.

Finalmente, confirmó la localización de un bombero reportado como desaparecido, quien ya se encuentra con su familia, en espera de más información por parte de las autoridades.