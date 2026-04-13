La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dio a conocer que con el objetivo de escuchar a las juventudes, se creó el Gabinete de las Juventudes, el cual tiene como objetivo poner a las y los jóvenes del estado en la construcción de políticas públicas.

Durante su programa Conectando con la Gente, la gobernadora estuvo acompañada por Regina Trujillo Domínguez, titular del Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado, Ana Darina León Capdepont y Carlos Arturo Ramírez Sánchez, integrantes del Gabinete de las Juventudes, donde destacó que este proyecto tiene como fin generar espacios para que las juventudes participen en la toma de decisiones.

“No queremos hablar de las juventudes, queremos hablar con las juventudes. ¿Qué piensan los jóvenes?, ¿cuál es su visión en los temas y los retos que tiene Guanajuato? Porque al final, para ellos es que trabajamos” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Guanajuato crea Gabinete de las Juventudes para impulsar liderazgo joven

Asimismo, explicó que la convocatoria contó con la participación de más de 115 jóvenes, de las cuales se seleccionaron 21 personas con paridad de género, quienes serán las y los responsables de representar a este sector de la población en la vida política del estado.

Por su parte, Regina Trujillo destacó que este proceso impulsa que las y los jóvenes cuenten con experiencia formativa para incidir en la toma de decisiones con visión, metodología y compromiso. Asimismo, aseguró que con el Gabinete de las Juventudes será una estrategia permanente para impulsar el liderazgo juvenil con capacitación en temas fundamentales como derechos humanos y perspectiva de género.

Guanajuato impulsa liderazgo joven con Gabinete de las Juventudes (cortesía)

Juventudes de Guanajuato proponen soluciones en agenda pública estatal

En el programa, las y los jóvenes integrantes del gabinete agradecieron al gobierno por crear este tipo de espacios donde las nuevas generaciones son partícipes de la toma de decisiones y de impulsar acciones que impacten positivamente en el estado, tal y como fue el proyecto “Jóvenes con alma de bolero”, donde se busca acercar a jóvenes a este género musical.

Por otra parte, Carlos Arturo Ramírez Sánchez, fisioterapeuta, entrenador deportivo e integrante del Gabinete de las Juventudes, destacó que esta iniciativa es una oportunidad para generar un beneficio colectivo a través de la experiencia profesional y personal. Por ello creó un proyecto donde se profesionaliza el deporte adaptado con entrenadores y personal médico.

Guanajuato impulsa liderazgo joven con Gabinete de las Juventudes (cortesía)

Libia Dennise subrayó que las juventudes se han convertido en un pilar fundamental en la toma de decisiones, pues ofrecen nuevas perspectivas sobre temas como salud, educación, cultura, deporte, economía e inclusión.

Al inicio de la emisión, la gobernadora dio a conocer el Programa Especial de Descuentos para Migrantes Guanajuatenses y sus familias en Farmacias ISSEG, el cual estará vigente del 13 de abril al 31 de diciembre del 2026, estrategia que busca que las personas migrantes y sus familias puedan acceder a descuentos de medicamentos y productos de primera necesidad.

Guanajuato impulsa liderazgo joven con Gabinete de las Juventudes (cortesía)

Con estas estrategias, el gobierno de Guanajuato reafirma su compromiso de impulsar acciones que impacten directamente en la calidad de vida de las y los ciudadanos, poniendo a las y los jóvenes al centro de la toma de decisiones.