Libia Dennise García Muñoz Ledo encabezó la Reunión Estatal de Estructuras del PAN Guanajuato, donde más de 20 mil militantes y simpatizantes refrendaron un mensaje de fortaleza, unidad y cercanía con la ciudadanía rumbo al proceso electoral de 2027.

Durante el encuentro, el dirigente estatal del PAN, Aldo Márquez, afirmó que el evento representa el arranque del trabajo político y territorial del partido en Guanajuato y a nivel nacional, al destacar la relevancia de mantener la organización y la cercanía con la ciudadanía.

Guanajuato fortalece liderazgo panista rumbo al 2027

El dirigente estatal señaló que Guanajuato se ha consolidado como referente nacional de desarrollo humanista, al priorizar políticas centradas en las personas y mantener gobiernos enfocados en el bienestar social y económico de las familias.

Somos más los buenos y somos quienes estamos en el PAN quienes vamos a defender nuestro estado. No vamos a permitir que llegue a Guanajuato el narco gobierno de Morena. Aldo Márquez, dirigente del PAN en Guanajuato.

En el evento participaron la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, el senador Ricardo Anaya Cortés y el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, quienes resaltaron la unidad interna del partido, el trabajo territorial y la cercanía con las familias guanajuatenses.

Ante miles de asistentes reunidos en la Explanada de la Feria de León, Jorge Romero reconoció el trabajo realizado por los gobiernos panistas en la entidad y destacó el liderazgo de Libia Dennise al frente del estado, señalando que el PAN mantiene como prioridad mejorar las condiciones de vida de la población.

Por su parte, el senador Ricardo Anaya aseguró que Guanajuato continúa siendo un referente nacional para Acción Nacional y resaltó que la entidad acumula más de tres décadas de gobiernos humanistas impulsados por el PAN.

Libia Dennise llama a defender el proyecto de Guanajuato

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo calificó a Guanajuato como el “corazón azul de México” y aseguró que el compromiso del panismo estatal es seguir trabajando por las familias, las niñas, niños y jóvenes de la entidad.

La mandataria estatal sostuvo que Guanajuato continuará impulsando gobiernos cercanos y con resultados, además de mantener la unidad partidista rumbo a los próximos retos políticos y electorales.

Asimismo, refrendó su identidad panista y llamó a la militancia a mantenerse unida para fortalecer el proyecto político del estado y continuar posicionando a Guanajuato como un referente nacional.

Al encuentro acudieron militantes y simpatizantes provenientes de los 46 municipios del estado, en una demostración de estructura territorial y capacidad de movilización del Partido Acción Nacional rumbo al proceso electoral de 2027.