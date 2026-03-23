La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó el banderazo de arranque de los trabajos de rehabilitación y modernización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la salida a Pueblo Nuevo, en Irapuato, obra que beneficiará a alrededor de 370 mil habitantes.

De acuerdo con la mandataria, esta PTAR mejorará la calidad de agua, reducirá riesgos sanitarios, contribuirá al saneamiento del Río Lerma y abrirá la puerta al reúso del agua tratada en procesos industriales, áreas verdes y agricultura, con la meta de aprovecharla al 100%.

“Hoy en Guanajuato seguiremos apostando a los proyectos de agua. Este es uno de los proyectos más importantes que tendrá esta Administración Municipal y esta Administración Estatal, porque le estamos apostando al futuro de Guanajuato, porque el agua en Guanajuato no solo se cuida, el agua en Guanajuato se protege y se le invierte para que esté disponible para las futuras generaciones” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Guanajuato invierte más de 463 millones en obra hídrica

En el marco del Día Mundial del Agua, conmemorado el 22 de marzo, García Muñoz, bajo el lema “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, señaló que esta obra cuenta con una inversión de más de 463.1 millones de pesos, de los cuales el gobierno estatal aporta el 40% y el municipal el 60%.

Esta inversión tiene como objetivo garantizar el acceso al agua para cada municipio de Guanajuato, especialmente en la zona del campo, donde se concentra el 76% del consumo de agua de todo el estado.

Nueva PTAR en Irapuato beneficiará a 370 mil habitantes (cortesía)

La obra cuenta con una capacidad de tratamiento de 500 litros por segundo y tecnología de lodos, lo que permitirá atender de manera eficiente las aguas residuales, lo que permitirá cubrir al 100% el flujo de otras plantas existentes.

De igual manera, se detalló que el proyecto forma parte del Plan Nacional Hídrico 2024-2030, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde Guanajuato cuenta con tres proyectos estratégicos:

Tecnificación del Distrito de Riego 011 Alto Río Lerma

Construcción del Acueducto Solís

Saneamiento del Río Lerma

Irapuato alberga el 11.º Torneo Charro Don Lupe Vive

Por otra parte, Libia Dennise García encabezó la premiación del Torneo Charro “Don Lupe Vive”, evento que se ha consolidado como uno de los campeonatos más importantes de la charrería en México.

Charros y escaramuzas participaron en el Torneo Don Lupe Vive celebrado en Irapuato (cortesía)

El evento se llevó a cabo en el Lienzo Charro “Ignacio León Ornelas”, donde la gobernadora reconoció y celebró el esfuerzo, dedicación y trabajo de las y los participantes. Asimismo, explicó que el torneo surgió como un homenaje a Don Guadalupe Ríos Estrada, una figura destacada de la charrería nacional.

“Yo estoy muy emocionada de estar en este evento que representa lo mejor del deporte nacional, de nuestra charrería que nos llena de orgullo a Guanajuato. Hoy no solo felicitamos a quienes ganaron, sino a quienes lo dieron todo y le pusieron el corazón” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Libia Dennise reconoció el papel de las familias, de las escaramuzas y de las nuevas generaciones que continúan con el legado de la charrería, quienes son parte fundamental para que no se pierda la tradición y se consolide como una de las expresiones artísticas y culturales más importantes en México.

Charros y escaramuzas participaron en el Torneo Don Lupe Vive celebrado en Irapuato (cortesía)

El Torneo Charro “Don Lupe Vive” contó con la participación de 36 equipos provenientes de 19 entidades del país; el torneo reunió a algunos de los mejores exponentes de la charrería; sin embargo, al concluir el evento, la gobernadora premió a los primeros cinco lugares en las categorías: