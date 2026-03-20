La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, entregó apoyos de vivienda del programa “Mi Nuevo Hogar” y kits del programa “Gente Ayudando a la Gente”, con el objetivo de brindar acceso a un patrimonio, así como mayor tranquilidad y certeza a las familias.

Este programa busca acompañar a las personas en uno de los pasos más importantes de su vida: tener casa propia, bajo una visión social enfocada en mejorar las condiciones de vida.

Libia Dennise impulsa “Mi Nuevo Hogar” para garantizar acceso a vivienda

El programa “Mi Nuevo Hogar” está dirigido a personas que no cuentan con vivienda, facilitando el acceso a una casa nueva mediante un subsidio de hasta 100 mil pesos, para quienes tienen ingresos de hasta 8.3 UMAs, con posibilidad de complementar mediante crédito o financiamiento.

En 2026, este esquema beneficia a 84 familias en municipios como Irapuato, León, San Miguel de Allende y Villagrán, con una inversión total de 7 millones 84 mil pesos.

En el caso de León, se entregaron 68 apoyos, equivalentes a 5.7 millones de pesos, permitiendo que las familias accedan a vivienda en desarrollos como Las Vizcaínas, Paraíso de las Joyas y Punta Dorada.

La mandataria estatal destacó que el trabajo conjunto con la iniciativa privada permite ampliar el acceso a la vivienda en el estado.

Guanajuato: Libia Dennise impulsa vivienda, comunidad y Cruz Roja. (Cortesía)

Además, el Gobierno estatal impulsa el programa “Gente Ayudando a la Gente”, operado por la Secretaría del Nuevo Comienzo, con el objetivo de fortalecer la participación social desde colonias y barrios.

A través de este esquema se entregaron 400 kits de herramientas, con una inversión de 6.6 millones de pesos, para apoyar a los Comités de la Gente en la mejora de sus comunidades.

Este programa promueve la organización vecinal, la recuperación de espacios públicos y la construcción de entornos más seguros.

Libia Dennise encabeza colecta 2026 de la Cruz Roja

Previamente, Libia Dennise García Muñoz Ledo encabezó el arranque de la Colecta Anual 2026 de la Cruz Roja Mexicana en Guanajuato, donde también dio el banderazo de salida a nuevas ambulancias.

A través del programa “Tocando Corazones”, el Gobierno estatal destina una inversión histórica de 98.4 millones de pesos para fortalecer a esta institución.

Como parte de este apoyo se entregaron:

12 ambulancias básicas y 14 avanzadas

4 camiones de rescate

equipo táctico y tecnológico para atención de emergencias

Además, se asignaron 6.3 millones de pesos para servicios profesionales, incluyendo la contratación de 53 paramédicos, así como sistemas de monitoreo y control de emergencias.

También se destinaron 5.9 millones de pesos para gasto operativo, que contempla mantenimiento de unidades y combustible.

La gobernadora destacó que estos recursos se complementan con la participación ciudadana, ya que cada trámite vehicular aporta 15 pesos a la Cruz Roja. Gracias a ello, en los últimos ocho años se han canalizado 165 millones de pesos a esta institución.

Asimismo, reconoció la labor del personal de la Cruz Roja, a quienes calificó como “héroes y heroínas de carne y hueso” por su trabajo en la atención de emergencias.