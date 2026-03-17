Durante la emisión del programa “Conectando con la Gente”, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo presentó el nuevo Micrositio de Transparencia Proactiva. Este portal integra 35 ejercicios de apertura informativa que ponen a disposición de la ciudadanía todos los detalles de la administración estatal.

Más allá de las obligaciones legales, la transparencia es un compromiso permanente desde el primer día de nuestra Administración. Para mí como Gobernadora la transparencia se ejerce por convicción y estoy comprometida a que sea una práctica permanente. Libia Dennise, Gobernadora de Guanajuato.

Libia Dennise presenta a “Tita”, la asistente virtual de transparencia

Este modelo de transparencia se caracteriza por ser accesible, facilitar trámites y fomentar la participación ciudadana para resolver problemáticas locales. La plataforma permite a las dependencias identificar necesidades sociales que antes no se habían detectado, mejorando así la toma de decisiones.

A través del enlace oficial, las personas interesadas pueden consultar datos sobre seguridad, concesiones, directorios de servidores públicos y licitaciones de obra. Esta herramienta será fundamental para el trabajo de periodistas, académicos e investigadores dedicados a la rendición de cuentas.

La titular de la UTAPE, Ángeles Ducoing Valdepeña, explicó que el sitio cuenta con la asistencia de “Tita”, una guía virtual que facilita el entendimiento de la información. Esta herramienta utiliza un lenguaje cercano y empático para conectar las acciones del gobierno moderno con las necesidades de la población.

Ante los cambios legales a nivel federal y la desaparición del INAI, Guanajuato aprobó su propia Ley de Transparencia el pasado 5 de marzo. Alejandro Sierra Lugo, consejero jurídico, señaló que la entidad mantendrá plazos de respuesta ágiles y funciones de vigilancia mediante órganos de control internos.

Liderazgo nacional de Libia Dennise en rendición de cuentas

La gobernadora puntualizó que, a pesar de las modificaciones legales, en Guanajuato no se dará ni un paso atrás en la materia.

Actualmente, el estado ocupa el primer lugar nacional en el Ranking de Portales de Transparencia, cumpliendo al 100% con sus obligaciones informativas.

Finalmente, Libia Dennise comparó su administración con una estructura transparente que permite el escrutinio en tiempo real, similar a un “reality” gubernamental. Con esta apertura, el Gobierno de la Gente busca fortalecer la confianza social, permitiendo que cualquier ciudadano contraste datos y cuestione el actuar público.