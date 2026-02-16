Durante el programa semanal “Conectando con la Gente”, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo presentó una plataforma digital, nunca antes vista en el país, donde los ciudadanos y ciudadanas podrán consultar los resultados de seguridad en Guanajuato.

La gobernadora señaló que desde esta plataforma de registrarán los resultados y acciones de las distintas instancias que integran el Grupo de Inteligencia Operativa (GIO), conformado por autoridades estatales y federales.

“Es una plataforma inédita, es un ejercicio inédito en el país en donde confluyen todos los datos de las diferentes instancias que conformamos el grupo de inteligencia operativa. Queremos acercar a la gente los datos y herramientas para que cualquier ciudadano pueda consultar lo que estamos haciendo” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Nueva plataforma permite consultar detenciones y decomisos en Guanajuato

La plataforma integra los resultados del Grupo de Inteligencia Operativa, conformado por la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y Paz, Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Fiscalías estatal y federal, así como instancias federales de inteligencia.

Guanajuato presenta plataforma inédita de datos abiertos en seguridad (Cortesía)

El Grupo de Inteligencia Operativa se encarga de coordinar acciones de investigación, prevención y operación, lo que permitirá conocer información estratégica sobre detenciones, decomisos y operativos interinstitucionales.

De acuerdo con el secretario de Gobernación, Jorge Daniel Jiménez Lona, la coordinación interinstitucional ha permitido fortalecer la inteligencia operativa, generar productos de análisis y traducirlos en resultados concretos en materia de seguridad pública en Guanajuato.

Por su parte, Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad y Paz, señaló que esta plataforma nace la confianza y el intercambio de información entre instituciones para investigar, corroborar datos y convertirlos en resultados.

Durante su mensaje, la mandataria estatal aseguró que la seguridad no debe generar divisiones entre niveles de gobierno, sino impulsar el trabajo en equipo para ofrecer resultados a la ciudadanía.

¿Qué se puede consultar en la nueva plataforma de Guanajuato?

Esta plataforma se encuentra disponible en paz.guanajuato.gob.mx, y permite consultar de manera directa y sencilla la información sobre temas de seguridad, procuración de justicia, decomisos, detenciones y acciones de prevención.

Asimismo, se podrán consultar mapas interactivos, indicadores por delito y comparativas estatales y municipales; además, se podrán descargar bases de datos para análisis periodísticos, académicos o ciudadanos.

De igual manera, la plataforma contará con secciones de prevención, cultura de la denuncia y herramientas digitales para que la ciudadanía pueda reportar delitos o solicitar apoyo.

Gobierno de Guanajuato apuesta por transparencia en seguridad

García Muñoz señaló que la estrategia de seguridad de Guanajuato se compone de pilares fundamentales como el:

Trabajo coordinado entre las tres órdenes de gobierno

Fortalecimiento a la inteligencia operativa

Atención a causas de violencia.

Finalmente, la gobernadora aseguró que en los últimos 11 meses, los homicidios dolosos han registrado una baja, por lo que la seguridad es una tarea permanente dentro de la actual administración.