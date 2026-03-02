En representación de todas y todos los guanajuatenses, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo firmó el decreto gubernamental que declara a la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato (UG) como Patrimonio Cultural Intangible del Estado.

Con este acto, se reconoce a esta agrupación como una pieza intrínseca de la historia y el alma de la entidad.

Cada rincón de Guanajuato evoca cosas maravillosas y no se podría entender la historia de una ciudad como ésta, de una capital como la nuestra, sin la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato. Libia Dennise García, Gobernadora de Guanajuato.

Libia Dennise García protege el legado musical de Guanajuato

La gobernadora resaltó que es imposible pensar en la capital sin evocar los acordes, los bailes y el vibrante colorido de las estudiantinas. Señaló que, con esta declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible, se asegura la protección de esta tradición para que las futuras generaciones sigan disfrutando de las coplas que llenan de alegría las calles de la ciudad.

En el marco de esta ceremonia, la mandataria estatal entregó un merecido reconocimiento a Joaquín “El Flaco” Arias Espinosa, fundador y director de la Estudiantina de la UG.

Libia Dennise destacó que su visión y entrega dieron origen a una herencia musical que hoy es símbolo de identidad, presente en cada callejón que se inunda de música y en el espíritu festivo universitario.

Al evento asistieron Claudia Susana Gómez López, rectora general de la UG; Jorge Daniel Jiménez Lona, secretario de Gobierno; Lizeth Galván Cortés, secretaria de Cultura, y el presidente del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza, entre otras personalidades de los tres poderes del Estado.

Estudiantina de la UG es ya Patrimonio Cultural Intangible: Libia Dennise firma decreto. (Cortesía )

Libia Dennise García encabeza caminata cultural al Teatro Juárez

Tras la firma del decreto, la gobernadora Libia Dennise encabezó una caminata hacia el Teatro Juárez, acompañada por la música de la Estudiantina de la UG, que entonó sus temas más emblemáticos.

Desde este icónico recinto, la mandataria reconoció la pasión de quienes, hace más de seis décadas, sembraron un proyecto artístico que hoy es embajador cultural de Guanajuato ante el mundo.

El homenaje cerró con broche de oro con la voz de la cantante Lucero, quien acompañada por la Estudiantina, engalanó la figura de “El Flaco” Arias como parte esencial de esta herencia viva.

La gobernadora reafirmó que esta tradición transformó los espacios públicos en lugares de convivencia y pertenencia, consolidando a Guanajuato como el corazón cultural de México.