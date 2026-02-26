La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, afirmó que la entidad es hoy un referente nacional en justicia laboral al fortalecer un modelo basado en paz laboral y el diálogo social.

Durante la presentación del Informe Anual de Actividades 2024-2025 del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato (CCL), la mandataria destacó que el nuevo sistema de justicia laboral avanza con resultados sólidos y con un enfoque profundamente humano.

Centro de Conciliación Laboral alcanza 87% de efectividad en Guanajuato

La mandataria subrayó que uno de los principales indicadores es la eficiencia del 87% en la solución de conflictos laborales, lo que demuestra que la conciliación se ha convertido en una vía eficaz y confiable para resolver diferencias entre trabajadores y empleadores.

Por su parte, la directora general del CCL, Juana Haydeé Escobar Porras, informó que durante el periodo reportado se atendieron 57 mil 844 trámites en las cuatro delegaciones regionales, entre solicitudes de conciliación y ratificaciones de convenios.

Guanajuato obtuvo acreditación como Entidad de Certificación ante CONOCER (cortesía)

Además, se realizaron más de 123 mil notificaciones y se concretaron 37 mil 711 convenios, consolidando una tasa de efectividad del 87% en la resolución de conflictos. Asimismo, señaló que detrás de cada cifra existen historias y proyectos de vida que lograron una solución pacífica, evitando procesos judiciales prolongados.

El CCL también obtuvo su acreditación como Entidad de Certificación ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), fortaleciendo los estándares de profesionalización y posicionando a Guanajuato como referente en justicia laboral con enfoque humano.

Libia Dennise impulsa la paz laboral en 46 municipios

El secretario de Gobierno estatal, Jorge Daniel Jiménez Lona, reconoció la labor del personal del CCL al destacar que su experiencia y compromiso se traducen en rutas de diálogo y entendimiento para trabajadores y empresas.

Por su parte, la gobernadora reiteró el llamado a continuar fortaleciendo la conciliación como herramienta principal para preservar la paz laboral en los 46 municipios del estado, garantizando que cada persona trabajadora y cada empresa cuenten con el respaldo de instituciones sólidas y confiables.

Con estos resultados, Guanajuato reafirma su liderazgo en la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, privilegiando la conciliación, el respeto y la solución pacífica de controversias.