La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo impulsa el rescate de la cultura y la fe con las celebraciones de la Semana Santa y la Semana de Pascua.

Se estima que millones de visitantes recorrerán las siete regiones turísticas del estado para ser testigos de esta temporada. En 2026, el periodo principal de Semana Santa se llevará a cabo del 27 de marzo al 5 de abril.

Guanajuato proyecta derrama económica récord por turismo religioso

Durante estas dos semanas, el estado proyecta una ocupación hotelera del 38% y la llegada de más de 1.2 millones de personas. Esta afluencia generará una derrama económica estimada en más de 3 mil 71 millones de pesos, beneficiando directamente a los 46 municipios.

La agenda incluye procesiones nocturnas, caminos adornados con flores y danzas tradicionales que fortalecen la identidad regional. Municipios como Guanajuato Capital, León y San Miguel de Allende encabezan la lista de destinos preferidos por su herencia cultural y hospitalidad.

Una de las festividades más emblemáticas es el Viernes de Dolores en la capital, una tradición que data de 1885 y que incluye el icónico Día de las Flores. Por su parte, en Purísima del Rincón, La Judea revive la historia de Judas Iscariote con máscaras artesanales de madera de colorín.

Semana Santa en Guanajuato 2026: procesiones, máscaras y peregrinaciones (Cortesía )

En Salamanca, miles de fieles rinden culto al Cristo Negro del Señor del Hospital, una imagen del siglo XVI elaborada con técnica indígena. Mientras tanto, en León, la tradicional Quema de Judas en el Barrio de Santiago simboliza la justicia popular a través de un espectáculo de pirotecnia.

Naturaleza y arqueología: Una experiencia turística integral de Guanajuato

La oferta turística se complementa con visitas a cinco zonas arqueológicas, entre ellas Cañada de la Virgen y Plazuelas. Guanajuato ofrece además actividades de aventura en el noreste y sur del estado, como senderismo en la Sierra Gorda y paseos en parapente para los amantes de la naturaleza.

Los visitantes también pueden disfrutar de rutas gastronómicas ancestrales y recorridos por viñedos en el Valle de la Independencia. La fe y la historia se entrelazan con la hospitalidad guanajuatense, ofreciendo un destino integral que conecta el pasado prehispánico con el fervor religioso actual.

Semana Santa en Guanajuato 2026: procesiones, máscaras y peregrinaciones (Cortesía )

Para planificar tu visita, estas son las actividades principales organizadas por municipio: