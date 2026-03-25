La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó la conferencia “Encuentro de las Aliadas”, donde reunió a más de mil mujeres en el Centro de Convenciones como parte de las actividades del Mes de la Mujer. Durante el evento, la mandataria estatal subrayó que su administración impulsa políticas públicas enfocadas en cerrar brechas y fortalecer el desarrollo integral de las guanajuatenses.

En su mensaje, destacó que el gobierno estatal mantiene una estrategia orientada a la igualdad de oportunidades y al empoderamiento femenino, mediante programas que abarcan salud, educación, financiamiento y asesoría legal.

Gobernadora Libia Dennise destaca programas para mujeres en Guanajuato

Durante el evento, la mandataria compartió parte de su trayectoria y los retos que enfrentó para convertirse en la primera mujer en gobernar el estado, al tiempo que reconoció el papel de quienes han abierto camino en la historia de la entidad.

Libia Dennise presenta “Encuentro de las Aliadas” para fortalecer apoyo a mujeres en Guanajuato (cortesía)

Entre las acciones implementadas se encuentra la Estrategia Aliada, la cual integra 27 programas enfocados en mejorar la calidad de vida de las mujeres. De acuerdo con cifras presentadas durante el encuentro, más de 260 mil beneficiarias recibieron apoyos el año pasado, incluyendo herramientas para emprender negocios, créditos productivos y acompañamiento para fortalecer la economía familiar.

Asimismo, se resaltaron los apoyos en materia de salud con estudios gratuitos y servicios preventivos, así como actividades deportivas y respaldo legal para promover entornos seguros.

Libia Dennise presenta “Encuentro de las Aliadas” para fortalecer apoyo a mujeres en Guanajuato (cortesía)

A estas acciones se suma la Tarjeta Rosa, que, además del apoyo económico, contempla beneficios como atención médica, asistencia en el hogar y servicios complementarios; este programa alcanzó a más de 679 mil madres de familias durante el último periodo.

Gobierno de Guanajuato toma protesta al Consejo Directivo de APIMEX 2026-2027

Previo al encuentro, la gobernadora tomó protesta al Consejo Directivo 2026-2027 de la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México, organismo clave para la cadena productiva de sectores como cuero-calzado, automotriz, textil y manufactura.

Libia Dennise presenta “Encuentro de las Aliadas” para fortalecer apoyo a mujeres en Guanajuato (cortesía)

En el evento, la mandataria destacó la relevancia de la proveeduría para mantener la competitividad del estado en exportaciones e industria. El nuevo consejo será presidido por Mauricio Ruiz Campos, quien asumió el cargo en sustitución de Fernando Padilla. El organismo impulsará acciones enfocadas en internacionalización, innovación industrial, diversificación de mercados y fortalecimiento del sector moda.

Durante la jornada también se realizaron talleres especializados para el desarrollo de habilidades productivas, además de la entrega de microcredenciales a mujeres capacitadas en competencias relacionadas con la industria del cuero y el calzado.

Libia Dennise presenta “Encuentro de las Aliadas” para fortalecer apoyo a mujeres en Guanajuato (cortesía)

Con estas acciones, el gobierno estatal reiteró su apuesta por el crecimiento económico con enfoque social y la participación activa de las mujeres en la actividad productiva.