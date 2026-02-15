La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo encabezó la Campaña Móvil de Matrimonios Comunitarios Love Fest, donde 150 parejas formalizaron su unión este 14 de febrero, en el marco del Día del Amor y la Amistad.

Durante el evento, realizado en el Arco de la Calzada de León, la mandataria destacó que el amor es el motor que impulsa a las familias y fortalece el tejido social en Guanajuato.

Entender al amor, es entender la fuerza que nos mueve todos los días. Para todos nosotros, el amor siempre ha sido fuente de inspiración, es ese motor que nos permite dar lo mejor de nosotros. Libia Dennise, Gobernadora de Guanajuato

Libia Dennise García celebra 150 matrimonios comunitarios en el Love Fest Guanajuato

Entre las parejas que decidieron dar el “sí” se encuentran Eleno Gómez, de 54 años, y Concepción Acevedo, de 56, quienes después de más de 35 años juntos formalizaron su matrimonio ante la jueza del Registro Civil.

La pareja ha formado una familia con cinco hijas e hijos, 15 nietos y cinco bisnietas, fueron acompañados por la gobernadora y la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos.

Además, dos hijas de la pareja también contrajeron matrimonio ese mismo día, convirtiendo la celebración en un acontecimiento familiar por partida triple.

Uno de los principales motivos para formalizar su unión fue regularizar trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que al no contar con un acta de matrimonio no podían asegurar a sus beneficiarios.

Love Fest en Guanajuato: Libia Dennise García celebra 150 matrimonios comunitarios (Cortesía)

Libia Dennise impulsa matrimonios comunitarios para fortalecer la seguridad jurídica en Guanajuato

La Campaña Móvil de Matrimonios Comunitarios – Love Fest es impulsada por el Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Gobierno, en coordinación con el Registro Civil y los sistemas DIF municipales y estatal.

El objetivo es facilitar el acceso al matrimonio civil, especialmente para parejas en situación de vulnerabilidad, brindándoles certeza jurídica, protección patrimonial y seguridad legal para sus familias.

En Guanajuato, la campaña contempla 150 matrimonios en León, 60 en Silao, 60 en Irapuato, 50 en Guanajuato capital y 50 en Pénjamo, reafirmando el compromiso estatal con la inclusión social y el fortalecimiento de las familias.

Love Fest en Guanajuato: Libia Dennise García celebra 150 matrimonios comunitarios (Cortesía)

Al evento asistieron Jorge Daniel Jiménez Lona, secretario de Gobierno; Alfonso Borja Pimentel, director del Sistema DIF Estatal; así como legisladores locales y autoridades del municipio de León.