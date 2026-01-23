Guanajuato ha dado pasos sólidos en materia de turismo, pues tras una reunión de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo con directivos de Air Europa, se dio a conocer el convenio con esta aerolínea para abrir la ruta Bajío-Madrid.

La gobernadora destacó que esta ruta se traduce en mayor conectividad para impulsar el turismo en Guanajuato con todo el mundo. Asegurado que en Europa hay un mercado muy extenso interesado en viajar al estado.

“Estamos muy contentos porque acabamos de terminar este encuentro, donde se realizó la firma con Air Europa, que nos está comprometiendo el vuelo Bajío-Madrid; será un vuelo directo. Esta nueva ruta aérea representa para nuestro Estado Mayor conectividad, y esto viene a sumarse al esfuerzo que estamos haciendo por seguir impulsando a Guanajuato para que sea un destino turístico de talla internacional” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

FITUR 2026 impulsa la conectividad internacional de Guanajuato

Durante FITUR 2026, Libia Dennise García participó en la inauguración del Pabellón de México, evento al que asistieron los Reyes de España, lo que representa la importancia diplomática y cultural de la feria como plataforma para consolidar alianzas estratégicas en materia de turismo.

La FITUR 2026 cuenta con la participación de miles de empresas, profesionales de más de 150 países y productos y servicios para impulsar el turismo en cada una de las regiones que asistieron al evento.

Guanajuato fortalece vínculos turísticos con España y Europa (Cortesía)

México, al ser el País Invitado, cuenta con la presencia de representantes de los 32 estados, más de 800 prestadores de servicios turísticos y una agenda para proyectar la riqueza cultural, natural, gastronómica y de experiencias.

Convenio con Castilla-La Mancha impulsa turismo cultural y enológico

Como parte de las estrategias para fortalecer el turismo, la mandataria estatal firmó el Convenio Marco de Entendimiento entre el Estado de Guanajuato y la región de Castilla-La Mancha, con el que se comprometen a impulsar acciones de colaboración turística entre ambas regiones.

Castilla-La Mancha es uno de los lugares más emblemáticos de España, famosa por ser el lugar donde nació Don Quijote, contando con paisajes manchegos, molinos de viento, castillos, ciudades medievales y su gran industria vitivinícola.

“Acabamos de firmar un Convenio de Colaboración con la Región de Castilla-La Mancha, para hacer una promoción de ida y vuelta para atraer turismo en ambos sentidos e impulsar lo que más nos apasiona: nuestras rutas del vino, nuestra gastronomía y el turismo cultural” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Por otra parte, Libia Dennise sostuvo una reunión con representantes del Grupo Accor Hotels, uno de los grupos hoteleros más importantes a nivel mundial, donde se acordó atraer proyectos que generen desarrollo, empleo y bienestar para Guanajuato.

Finalmente, la gobernadora anunció la alianza de Guanajuato con la Red Mundial de Turismo Religioso, con el objetivo de posicionar a Guanajuato como uno de los destinos turísticos religiosos más atractivos.

Con estas alianzas, el gobierno de Libia Dennise García reafirma su compromiso de impulsar el turismo internacional para generar ingresos altos, empleos y posicionar al estado como uno de los mejores destinos a nivel mundial.