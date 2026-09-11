La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise, informó que la Presidencia de la República notificó una visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al estado el próximo 18 de septiembre.

La gobernadora de Guanajuato precisó que todavía están por definirse la sede y la agenda definitiva, aunque se contempla que las actividades puedan realizarse en municipios como Irapuato o Celaya.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise, señaló que la presidenta será recibida bajo un marco de respeto institucional y colaboración. La visita permitirá dar seguimiento a proyectos prioritarios para Guanajuato, entre ellos los proyectos ferroviarios y de movilidad, así como el proyecto integral Agua para Guanajuato, que contempla el Acueducto Solís-León y la tecnificación del Distrito de Riego 011.

También se abordará la coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Gobierno de Guanajuato prepara Fiestas Patrias en Dolores Hidalgo

Respecto a Dolores Hidalgo, la gobernadora de Guanajuato explicó que actualmente no existe un recurso federal identificado específicamente para nuevas obras en el municipio. No obstante, señaló que existen recursos estatales, principalmente mediante la estrategia Manos a la Obra, mientras que diversos proyectos ya se encuentran en proceso de licitación.

Entre las acciones contempladas se encuentran la construcción de un nuevo teatro y centro de artes, además de obras de infraestructura social y proyectos destinados a mejorar los espacios y servicios para las familias.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise, también informó que conversará formalmente con Claudia Sheinbaum para extenderle una invitación para encabezar el Grito de Independencia en Dolores Hidalgo durante el próximo año.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise, recordó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum encabeza tradicionalmente esta ceremonia en el Zócalo de la Ciudad de México y que la visita presidencial a Dolores Hidalgo suele realizarse durante el tercer año de gobierno.

Para la celebración del 15 de septiembre de 2026, Dolores Hidalgo tendrá una verbena popular, participación de artistas locales y un espectáculo especial.

No hay otro lugar donde se viva el Grito como en Dolores Hidalgo. Aquí nació nuestra patria y la celebración se vive a pie de calle, cerca de la gente y con un enorme orgullo de ser guanajuatenses y mexicanos. Libia Dennise, gobernadora de Guanajuato

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise, destacó que encabezar la ceremonia representa el honor de dar voz a las y los guanajuatenses desde el lugar donde nació el llamado a la libertad de México.

Operativo de seguridad para las Fiestas Patrias

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise, informó que se implementará un operativo coordinado para garantizar celebraciones tranquilas y seguras, particularmente en Dolores Hidalgo, donde se espera una importante afluencia de visitantes.

En el dispositivo participarán el gobierno municipal, el Gobierno de Guanajuato, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades federales competentes. Además, habrá vigilancia durante las ceremonias cívicas de los 46 municipios del estado.

Guanajuato analiza impacto de centros de datos en San Miguel de Allende

Ante las inquietudes por la posible instalación de centros de datos en San Miguel de Allende, la gobernadora de Guanajuato afirmó que la política económica Guanajuato Suma establece que las inversiones que lleguen al estado deben ser sustentables.

Explicó que los proyectos son revisados para determinar que cuenten con infraestructura como sistemas de tratamiento y reúso de agua, plantas de suministro, estaciones y subestaciones eléctricas, además de medidas que eviten una presión adicional sobre los recursos naturales y los servicios públicos.

La Secretaría de Economía realiza actualmente el análisis de viabilidad y mantiene coordinación con el municipio y la empresa involucrada.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise, también pidió atender las inquietudes de la comunidad, proporcionar información precisa y explicar la magnitud del proyecto, los empleos que podría generar y las prácticas sustentables contempladas.

De acuerdo con la postura expuesta por el Gobierno de Guanajuato, ninguna inversión recibirá acompañamiento sin un análisis previo de viabilidad, con el objetivo de impulsar proyectos que generen empleo y contemplen el cuidado del agua, la energía y la infraestructura necesaria para operar de manera sustentable.