La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, destacó la importancia de mantener cuentas claras y fortalecer la fiscalización de los recursos públicos durante la Apertura de Auditorías Integrales a Recursos del Gasto Federalizado de la Cuenta Pública 2025 en los municipios del estado.

El encuentro fue organizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), con la participación de presidentas y presidentes municipales, quienes fueron notificados formalmente sobre el inicio de las auditorías.

Los recursos públicos pertenecen a la gente y deben de regresar a ellos convertidos en resultados. Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato

Libia Dennise García destaca cuentas claras y fiscalización en Guanajuato. (cortesía)

Auditorías revisarán recursos y operaciones de los municipios

El encuentro tuvo como objetivo formalizar el inicio de las revisiones, explicar su alcance, facilitar la entrega de información y atender los requerimientos correspondientes.

La ASF, órgano especializado de la Cámara de Diputados con autonomía técnica y de gestión, puede revisar los recursos federales transferidos a estados y municipios, entre ellos las participaciones del Ramo 28, los fondos de aportaciones del Ramo 33 y otros recursos.

Las auditorías integrales permiten revisar en un mismo ejercicio operaciones relacionadas con registros contables, documentación comprobatoria, adquisiciones, contratos, obra pública y destino del gasto.

El Programa Anual de Auditorías de la Cuenta Pública 2025 contempla 2 mil 476 revisiones en el país e incluye auditorías integrales para los 46 municipios de Guanajuato.

Lo que vamos a instrumentar para el próximo año, es un mecanismo a través del cual, los municipios puedan de manera voluntaria, entregarnos información. Aureliano Hernández Palacios Cardel, Auditor Superior de la Federación

Libia Dennise García destaca cuentas claras y fiscalización en Guanajuato. (cortesía)

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García señaló que este ejercicio fortalece la credibilidad de las instituciones públicas y refleja el compromiso de Guanajuato con el correcto uso de los recursos públicos.

Guanajuato y ASF impulsan fiscalización en tiempo real

Como parte del evento, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García participó como testigo de honor en la firma de un convenio entre la ASF y el Gobierno de la Gente para implementar un programa piloto de rendición de cuentas y fiscalización en tiempo real.

Celebramos que Guanajuato vuelva a ser pionero en fiscalización y buen gobierno, con la firma que acabamos de hacer en este convenio. Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato

A través del acuerdo, la Secretaría de Finanzas cargará información sobre recursos federales correspondiente a las cuentas públicas 2026 y 2027.

En cuanto a la revisión de la Cuenta Pública 2025, el comunicado señala que no se reportaron observaciones para la entidad.

Libia Dennise García destaca cuentas claras y fiscalización en Guanajuato. (cortesía)

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García también manifestó su disposición para colaborar con la ASF, la ASEG, el Congreso del Estado y los municipios, respetando la autonomía de las instancias fiscalizadoras.

En el encuentro estuvieron presentes Susana Bermúdez Cano, presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato; Héctor Salgado Banda, secretario de Finanzas del Estado de Guanajuato; Juan Víctor Fonseca López, auditor superior del Estado de Guanajuato; Jorge Daniel Jiménez Lona, secretario de Gobierno; y Juan Roberto Castillo Cruz, auditor especializado en Municipios de la ASF.