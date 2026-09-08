La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, anunció el inicio de los trabajos para construir una nueva Política de Estado Abierto, con la que busca ampliar la transparencia y participación ciudadana en las instituciones públicas.

El proyecto contará con el acompañamiento técnico y estratégico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo de las Naciones Unidas, y contempla la participación de los poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos, los 46 ayuntamientos, academia, sociedad civil y ciudadanía.

Guanajuato construirá una Política de Estado Abierto con apoyo de la CEPAL

La nueva política será desarrollada por el Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de la Honestidad, y tendrá una duración prevista de siete meses.

El proceso contempla no solo la elaboración de la política, sino también una estrategia para su implementación y la formación de capacidades en materia de Estado Abierto.

Como parte de los trabajos se realizarán cinco mesas regionales de cocreación en Guanajuato, Irapuato, San Miguel de Allende, Celaya y León. También se llevarán a cabo encuestas y entrevistas con actores clave para incorporar distintas perspectivas y necesidades.

La CEPAL aportará experiencias internacionales y herramientas para fortalecer las capacidades institucionales. Su participación deriva del convenio de cooperación firmado el 26 de junio de 2026.

La propuesta busca que la información pública sea accesible, clara y útil para la ciudadanía, de manera que las personas puedan conocer las razones detrás de las decisiones públicas y contar con elementos para participar y evaluar a sus instituciones.

La secretaria de la Honestidad, Arcelia María González González, señaló que la política será construida mediante la escucha y la participación, con el objetivo de que la apertura institucional se convierta en una práctica permanente del servicio público y no dependa de esfuerzos aislados.

Guanajuato construirá nueva Política de Estado Abierto con la CEPAL. (Cortesía)

Guanajuato parte de resultados en materia de Gobierno Abierto

Guanajuato cuenta con antecedentes en materia de apertura gubernamental. De acuerdo con el comunicado, la entidad obtuvo el primer lugar nacional en el factor de Gobierno Abierto del Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024 del World Justice Project.

Asimismo, la Métrica de Gobierno Abierto 2023 reconoció a Guanajuato como la entidad con el mayor nivel de apertura gubernamental del país.

Sin embargo, el Gobierno de Guanajuato plantea que estos resultados deben servir como punto de partida para avanzar hacia una política que permanezca más allá de las administraciones y coyunturas políticas.

La nueva Política de Estado Abierto busca fortalecer la transparencia, el acceso a la información, la participación y la colaboración, con el objetivo de mejorar las decisiones públicas, acercar los servicios a la ciudadanía y fortalecer la confianza en las instituciones.

Libia Dennise García impulsa participación de las juventudes en Guanajuato

Durante el programa Conectando con la Gente, la gobernadora también destacó las acciones realizadas durante agosto para promover la participación de las juventudes en los asuntos públicos.

El Gobierno de la Gente dedicó ese mes a desarrollar actividades dirigidas a jóvenes mediante una estrategia transversal en la que participaron 17 dependencias estatales, con acciones enfocadas en educación y capacitación; empleo y oportunidades; salud mental y bienestar; así como participación y liderazgo.

Entre las actividades se incluyeron el Premio Estatal de las Juventudes 2026, una alianza empresarial en Guanajuato Puerto Interior, un foro de salud mental en el Congreso del Estado, jornadas de salud en San Felipe y el espectáculo de lucha libre Leyendas del Ring.

Como parte de esta estrategia también se presentó el Gabinete de las Juventudes, integrado por 21 jóvenes que participan en distintas dependencias estatales.

La iniciativa busca incorporar las perspectivas de las nuevas generaciones en la toma de decisiones y fortalecer su participación en los asuntos públicos de Guanajuato.