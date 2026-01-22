Durante la inauguración de la Feria Internacional de Turismo 2026 (FITUR), los Pueblos Originarios de Campeche, Oaxaca, Nayarit, Guerrero y Chihuahua acompañaron a la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, para representar a México, que se destaca como el País Invitado de esta edición.

Josefina Rodríguez destacó la importancia de visibilizar a los Pueblos Originarios, con el objetivo de impulsar el turismo y generar prosperidad en las comunidades.

“Era importante dar a conocer el México de los Pueblos Originarios y que hoy estuvieran aquí. Vemos cómo España vive su turismo desde las comunidades, y esa es la visión del turismo en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: que se genere prosperidad para las comunidades. Hoy, los Pueblos Originarios son una prioridad. México brilla, y hoy brilla más que nunca por sus pueblos, por sus artesanías y por sus tradiciones” Josefina Rodríguez Zamora, titular de Sectur

Pueblos Originarios de México participaron como embajadores turísticos en FITUR 2026 (Cortesía)

Pueblos Originarios fortalecen la proyección cultural y turística de México

Gracias a su participación en la FITUR 2026, los Pueblos Originarios se convirtieron en embajadores de turismo comunitario. Además, durante la inauguración participaron las gobernadoras de Quintana Roo, Mara Lezama; de Tlaxcala, Lorena Cuéllar; y de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo; así como el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, y secretarias y secretarios de turismo estatales.

México formó parte del acto inaugural que contó con una visita discreta de los Reyes de España, quienes, debido a las muertes por el accidente del tren Adamuz en Córdoba, se encuentran de luto.

Josefina Rodríguez destacó que es la primera vez que los Pueblos Originarios participan en un evento de este nivel, siendo los protagonistas y fortaleciendo la proyección turística, cultural y económica del país y de cada región.

Asimismo, señaló que la comitiva está integrada por autoridades federales y estatales, cámaras empresariales, líneas aéreas, tour operadores, organismos de promoción, artesanas y artesanos, chefs, representantes culturales y alianzas público-privadas, reflejando el potencial de cada entidad.

Finalmente, Josefina Rodríguez aseguró que la FITUR 2026 marca el inicio de un año histórico en materia de turismo para México, con una proyección internacional sin precedentes, una agenda de cooperación internacional, inversión y promoción cultural.