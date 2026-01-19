Este domingo 28 de enero la presidenta Claudia Sheinbaum llegó de visita a la comunidad Cruz del Palmar, de San Miguel de Allende, Guanajuato.

En el lugar, la mandataria presentó el Plan de Justicia para los Pueblos Chichimeca y Otomí del noreste de Guanajuato y el semidesierto de Querétaro.

Claudia Sheinbaum entrega documento del nuevo ejido Cruz del Palmar

A su llegada, Claudia Sheinbaum fue recibida por integrantes de la hermandad Hñähñu-Chichimecas. Por su parte, el evento tuvo lugar a un costado del panteón de la mencionada comunidad.

La presidenta presentó el nuevo Plan de Justicia e hizo entrega del reconocimiento del nuevo ejido Cruz del Palmar, así como las credenciales de sus autoridades.

Claudia Sheinbaum recibe el bastón de mando único en Guanajuato. (Especial)

En su discurso, Claudia Sheinbaum reiteró que “los pueblos indígenas son el corazón, la raíz y el orgullo de la nación”.

A la par, señaló que es obligación del Gobierno garantizar que estos pueblos tengan la justicia que merecen, por lo que este reconocimiento es “la resolución pacífica de un conflicto histórico y el reconocimiento de todos de que se requiere entregar tierra al ejido”.

Sheinbaum Pardo señaló que el Plan de Justicia para los Pueblos Chichimeca y Otomí reconoce el momento histórico que atraviesa México con la Cuarta Transformación, y destacó la participación de los pueblos indígenas en los procesos iniciales de transformación del país, fundamentales para la construcción de la soberanía nacional.