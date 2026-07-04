La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, reconoció la trayectoria de maestras, maestros y personal de apoyo con entre 30 y 50 años de servicio, además de celebrar el reconocimiento internacional obtenido por la Escuela de Talentos Guanajuato Azteca, considerada la mejor del mundo por su formación en carácter y valores.

Durante la ceremonia de Entrega de Estímulos al Personal Docente, de Apoyo y Asistencia a la Educación, la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, destacó la importancia de seguir fortaleciendo el sistema educativo estatal mediante el trabajo conjunto entre autoridades, docentes y organizaciones sindicales.

Libia Dennise reconoce trayectoria docente y celebra premio mundial para escuela de Guanajuato. (cortesía)

Escuela de Talentos Guanajuato Azteca obtiene reconocimiento mundial

En una segunda actividad, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, participó en la ceremonia donde la Escuela de Talentos Guanajuato Azteca recibió el galardón internacional "Character and Values" del Global Schools Prize 2026, otorgado por la Fundación Varkey de Reino Unido.

El reconocimiento distingue a la institución como la mejor escuela del mundo en la categoría de formación de carácter y valores, posicionando a Guanajuato como referente internacional en educación integral.

Esta escuela no solamente está formando sus mentes, está formando sus corazones para que esos corazones los guíen siempre. Hoy me siento profundamente orgullosa de ustedes y de este ejemplo de lo que logramos cuando trabajamos en equipo. Libia Denisse García, gobernadora de Guanajuato

Libia Dennise reconoce trayectoria docente y celebra premio mundial para escuela de Guanajuato. (cortesía)

Libia Denisse reconoce labor de docentes y personal educativo

En el evento organizado por la Sección 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se entregaron reconocimientos simbólicos a 340 maestras y maestros con 30 años de servicio, quienes recibieron la Medalla “Maestro Rafael Ramírez”, así como a 68 integrantes del personal de apoyo y asistencia a la educación con trayectorias de entre 30 y 50 años.

Me siento muy orgullosa de estar hoy aquí con ustedes, de compartir este momento y abrazarlos, porque todos ustedes son una historia viva de esfuerzo, de trabajo diario, compromiso y dedicación. Libia Denisse García, gobernadora de Guanajuato

SNTE destaca compromiso educativo en Guanajuato

Por su parte, el secretario de la Sección 45 del SNTE, Juan Rigoberto Macías Vidales, entregó un reconocimiento a la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García, por su respaldo a la autonomía sindical en beneficio de los trabajadores de la educación.

Libia Dennise reconoce trayectoria docente y celebra premio mundial para escuela de Guanajuato. (cortesía)

Guanajuato se posiciona como referente internacional en educación

La presidenta del Consejo de Fundación Azteca, Ninfa Salinas Sada, destacó que el reconocimiento coloca a Guanajuato en el escenario educativo internacional y resaltó el trabajo coordinado entre familias, docentes y autoridades.

Por su parte, el secretario de Educación de Guanajuato, Luis Ignacio Sánchez Gómez, señaló que este logro confirma que la entidad participa activamente en la construcción de nuevos modelos educativos enfocados tanto en el desarrollo académico como en la formación integral.

La Escuela de Talentos Guanajuato Azteca obtuvo el primer lugar mundial entre casi 3 mil instituciones educativas de 113 países y se convirtió en la única escuela de América Latina ganadora en esta categoría.

El reconocimiento distingue un modelo educativo enfocado en liderazgo, valores, desarrollo socioemocional y excelencia académica, beneficiando actualmente a más de 300 estudiantes y 60 docentes.