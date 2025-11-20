Pablo Lemus, gobernador de Jalisco confirma prisión de 17 detenidos tras la marcha de Generación Z en su estado.

El pasado 15 de noviembre, también en el estado de Jalisco la convocatoria de la marcha de la Generación Z llegó a sus calles, pero por la noche un llamado “grupo de choque” hizo actos vandálicos en el Centro Histórico de Guadalajara.

Por ello las autoridades de Jalisco detuvieron a 40 personas quienes fueron trasladadas a Puente Grande, pero de estas 17 se quedarán en prisión.

Pablo Lemus confirma prisión de 17 detenidos tras la marcha de Generación Z; asegura que fueron pagados

Luego del desarrollo de una marcha pacífica en Jalisco de la Generación Z el pasado sábado 15 de noviembre, un grupo identificado como de choque de al rededor de 50 personas realizó destrozos en Casa Jalisco y Palacio de Gobierno.

Las autoridades jaliscienses detuvieron a 40 de ellas y ahora Pablo Lemus, gobernador de la entidad confirmó que 17 de ellas se quedarán en prisión al ser señaladas por delitos federales como el daño al patrimonio histórico.

De acuerdo con las autoridades de Jalisco este grupo fue pagado para causar destrozos en el estado y de estos 17 vienen del Estado de México, quienes ya habían ido a la entidad con los mismos fines en otras ocasiones.

También el gobernador de Jalisco detalló que este caso fue atraído por la Fiscalía General del Estado (FGE) y que las penas por los delitos federales que se les acusan van entre 3 y 10 años de prisión.

“A estas personas les pagaron un sueldo para venir a pagar destrozos en Jalisco (...) los 17 que venían de otros estados de la república que fueron pagados con sueldo, que fueron traídos en un camión para ocasionar estos desmanes en Jalisco. Si quisieron venir a Jalisco se van a quedar y ojo se van a quedar porque las penas por lo que hicieron van entre 3 y 10 años, se van a quedar (...) no vamos a permitir que se libere a esta bola de delincuentes" Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Respecto a las manifestaciones del sábado 15 de noviembre, hemos detectado que llegó un camión del Estado de México, con alrededor de 50 provocadores pagados por intereses políticos para reventar la marcha y causar desmanes en el Centro Histórico de Guadalajara durante la… pic.twitter.com/SYCK4n1Qiv — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) November 19, 2025

También Pablo Lemus reveló que de estos 17 detenidos tienen identificado a una persona conocida como “Tarzán”, quién ha participado en más de 10 protestas en estados que son gobernados por la oposición, donde también se le acusa de causar destrozos y daños.