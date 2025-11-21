Daniela Toussaint es una de las jovenes detenidas en marcha de Generación Z, del 15 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México (CDMX).

La joven, junto con otras al menos 26 personas fueron detenidas tras los actos de violencia ocurridos en la marcha de la Generación Z.

Tras estos sucesos Daniela Toussaint denunció haber sido golpeada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, luego de ser liberada.

A continuación te contamos todo lo que sabemos de Daniela Toussaint con datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposo?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Daniela Toussaint?

Daniela Toussaint Camberos es una joven que participó en la marcha de la Generación Z del 15 de noviembre en la CDMX, quién en medio del calor de la protesta fue detenida junto con otras 26 personas.

Toussaint Camberos fue acusada de tentativa de homicidio por el Gobierno de la CDMX, sin embargo fue liberada.

Una vez que salió, la joven denunció ante medios de comunicación de haber recibido tortura y golpes por parte de elementos de la SSC tras salir de prisión en silla de ruedas.

Después de sus declaraciones, en redes sociales recordaron que la joven estuvo involucrada en una supuesta denuncia contra el cantante e influencer Mario Bautista por abuso sexual, de la que se retractó en el año 2020.

¿Qué edad tiene Daniela Toussaint?

De acuerdo con lo señalado por medios de comunicación, Daniela Toussaint Camberos tiene 23 años y es originaria de Guadalajara, Jalisco.

¿Quién es su esposo de Daniela Toussaint?

Datos como quién es su esposo o pareja de Daniela Toussaint Camberos no son públicos por lo que se desconoce este tema.

¿Qué signo zodiacal es Daniela Toussaint?

El signo zodiacal de Daniela Toussaint Camberos, joven detenida en la marcha de Generación Z es desconocido, debido a que no hay datos sobre su fecha de nacimiento exacta.

¿Cuántos hijos tiene Daniela Toussaint?

Tampoco se sabe si Daniela Toussaint Camberos tiene hijos.

¿Qué estudió Daniela Toussaint?

Por el momento se desconoce cuál es el máximo grado de estudios de Daniela Toussaint Camberos, debido a que está información no es de dominio público.

¿En qué ha trabajado Daniela Toussaint?

Sobre cuál es la trayectoria profesional de Daniela Toussaint Camberos no hay información de carácter pública sólo se sabe que podría ser empleada o empresaria, según búsquedas en internet.

Pero no se detalla a qué se dedica o si está relacionada con la defensa de los derechos humanos.